Ouverture de l'écocentre de Saint-Alphonse-Rodriguez

Le service de l’écocentre est de retour pour la saison estivale et sera accessible à compter du vendredi 20 mai jusqu’au 29 octobre.

L'écocentre sera ouvert que les vendredis et samedis de 9 h à 15 h. Il sera exceptionnellement fermé les 24 et 25 juin prochain ainsi que le 1er juillet.

Petits rappels

Par visite, le citoyen a droit à la capacité d'une remorque d'environ 4' X 6' ou l'équivalent, tout volume excédentaire sera comptabilisé comme une visite supplémentaire.

Le nombre de visites permis par adresse ou unité d'occupation est limité à cinq par année. Les visites excédentaires seront tarifées (50$ par visite supplémentaire) aux utilisateurs au taux déterminé à cet effet, plus les taxes et redevances gouvernementales.

Produits sans limite d'utilisation

Les produits suivants peuvent être déposés de façon illimitée à l'écocentre:

-Résidus Domestiques Dangereux (RDD)

-Appareils électroniques et informatiques

-Métal, fer, aluminium, cuivre et autres métaux

-Branches

Types de véhicules acceptés sur le site

Les entrepreneurs en construction, les commerces et les industries de même que les camions de 6,10 et 12 roues et ainsi que les tracteurs de ferme sont refusés.

Seule les camionnettes, les automobiles avec ou sans petite remorque et les fourgonnettes sont acceptées selon les limites permises.

Tri obligatoire

Le citoyen doit obligatoirement trier les matières dans les conteneurs appropriés, sinon des frais seront exigés.

Preuve de résidence requise

Lors de votre visite, vous devrez présenter un permis de conduire, un compte de taxes municipales ou scolaires de l'année en cours ou encore un bail valide qui prouvant hors de tout doute que vous occupez physiquement une unité d'occupation situé sur le territoire de la Municipalité.

Pour avoir plus d'informations, consultez la page municipalite.saintalphonserodriguez.qc.ca/citoyens/gestion-des-matieres-residuelles/ecocentre-rdd-depot-de-branches