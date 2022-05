Appel aux parents des enfants inscrits au Camp d'été de Saint-Félix-de-Valois

La Municipalité de Saint-Félix-de-Valois informe les parents que bien que le camp de jour débute dans six semaines, certains enfants sont toujours sur la liste d’attente.

Il est vrai que la Municipalité a multiplié ses efforts pour le recrutement des membres de son équipe d’animation. Ces efforts, combinés à la hausse des ratios par la santé publique, ont permis d’augmenter de 50 % la capacité du camp de jour cet été.



Cependant, malgré cet encourageante amélioration, il y a toujours une liste d’attente sur laquelle figure des parents qui n’ont pas d’autre option que le camp de jour pour faire garder leur enfant. Il s'agit par exemple de parents travaillant en journée pour la période estivale, étant monoparental et sans famille proche pour demander soutien.

C'est pourquoi, la Municipalité sollicite tous les parents qui ont accès à des alternatives et qui sont inscrits au camp de jour, à céder leur place à ceux pour qui le terrain de jeux est indispensable.



Il peut s'agir de familles dont l’un des parents est à la maison, ou bien dont les grands-parents et autres membres de la famille à proximité sont disponibles pour du gardiennage. La demande peut aussi concerner les personnes qui songeaient à envoyer leur enfant au camp pour très peu de jours durant l'été et qui l'y ont inscrit sans certitude qu'il s'y rendra vraiment.



La Municipalité remercie toute personne qui entendra cet appel et qui sera en mesure d'y répondre par générosité.



Aussi, parce que la capacité du camp est intimement liée à la capacité de recrutement de l'équipe de moniteurs, l'invitation à postuler est relancé auprès des adolescents de l'entourage de chacun, pour les encourager à joindre l’équipe du camp de jour.





Recrutement et avantages du camp

Rappelons que l'emploi d'animateur est enrichissant et stimulant, qu'il se vit en plein air tout l'été et qu'il permet le contact avec des jeunes plein d'énergie en soif d'aventures de tout genre.



Aussi, l’horaire de travail est maximisé pour offrir des jours de congé durant l’été. De plus, la journée étant divisée, les matinaux peuvent profiter de leurs soirées et les lève-tard ne pas manquer de sommeil.

Notons que le conseil municipal vient tout juste d’adopter une bonification de loyauté qui offrira entre 228 $ et 540 $, selon le poste occupé, à la fin de l’été, à tous ceux et celles qui complèteront la saison au sein de l'équipe.





Prêt à rester seul



Afin de donner plus de places aux jeunes enfants, Saint-Félix-de-Valois offre le cours Prêt à rester seul destiné aux enfants de 9 ans et plus.

La formation sera présentée sur deux soirs, les 2 et 9 juin de 15 h 30 à 17 h 30, directement à l’École des Moulins, afin d’outiller vos plus vieux pour profiter de l’été en toute quiétude.

De plus, un cours Gardien averti supplémentaire sera également offert, le 29 mai de 9 h à 16 h, à la salle des Chevaliers de Colomb.

Pour s'inscrire en ligne, accéder à la page Web à l'adresse sport-plus-online.com/ ou joindre par téléphone le 450 889-5589, poste 7717.





Entraide familiale



Il est également proposé aux parents de joindre le groupe Entraide parents Saint-Félix, offrant un espace pour échanger et permettant de faire de potentielles rencontres afin de faire des rotations de gardes en groupe.



La Municipalité tient à souligner qu'elle comprend parfaitement que ce n’est pas l’idéal, mais qu'elle fait son possible pour faire de la place à tous ceux et celles qui en ont absolument besoin.

Il se trouve que la fermeture du camp de jour d’immersion anglaise, ainsi que le manque de personnel et les ratios de groupe imposés par la Santé publique ont provoqué un changement considérable au niveau de l'accueil des jeunes.

Les inscriptions sont passées de plus de 300 places de camp de jour disponibles dans la Municipalité en 2019 à seulement 80, en début de période d’inscription cette année, ce qui complique fortement la situation.

Notons que pour déposer une candidature ou pour être ajouté à la liste d’attente, joindre le service par courriel à l’adresse [email protected]