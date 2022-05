Une enquête dévoile les intentions estivales des québécois

Événements Attractions Québec (ÉAQ) dévoile les résultats de son enquête réalisée auprès de 1 000 personnes quant à leur intention de participer à des activités touristiques cet été.

Alors que les intentions de visites des Québécoises et Québécois s’étaient largement accrues entre les étés 2020 et 2021, ce niveau d’intention se stabilise pour la saison estivale 2022, laissant ainsi entrevoir une bonne saison pour les entreprises les accueillant.

Le Québec a encore tant à offrir et n’a pas fini de se laisser découvrir. Les entreprises touristiques encouragent ainsi toute la population à profiter de la saison estivale en leur proposant une panoplie de festivals, d’événements et d’attractions touristiques, à nouveau sans aucune restriction.



Quelques chiffres pour comparaison

L’enquête, réalisée par Segma Recherche pour le compte d’ÉAQ, démontre que les activités récréatives sont dans la ligne de mire des habitants du Québec.

En effet, 52 % des personnes sondées ont l’intention de faire une activité récréative extérieure, alors que ce pourcentage était de 39 % avant la pandémie.

Pour les parcs d’attractions, il est question de 36 % par rapport à 33 % auparavant.

Les sites agrotouristiques ont également gagné en popularité, passant de 27 % à 30 % dans les intentions de visites prévues pour cette année.

Du côté des activités culturelles, des musées, des festivals et des événements, un certain rattrapage est aussi de mise.

L’étude démontre également que moins d’un cinquième des répondants éprouvent des inquiétudes quant à leur participation à certains types d’activités dans le contexte de la levée des mesures sanitaires.



De la nouveauté à profusion

Très enthousiastes à l’idée de recevoir de nouveau la clientèle sans restriction, les entreprises touristiques sont en mode séduction et découverte pour l’été qui approche.

Aussi, afin de rendre plus attractives leurs activités et expérience offertes, de plus en plus d'initiatives proposent de rendre les nouvelles expériences plus immersives, ou de faire appel à de grandes nouveautés.

« La Belle Province regorge d’idées de sorties et de vacances, et ce, dans toutes ses régions. Quelques étés ne suffisent pas à découvrir toute la variété des activités touristiques qu’on trouve au Québec : zoos, musées, événements sportifs, parcs aquatiques, et j’en passe. Vous n’avez certainement pas tout vu, alors soyez curieux et expérimentez! » mentionne François-G. Chevrier, directeur général d’Événements Attractions Québec.

Rappelons qu'Événements Attractions Québec, regroupant près de 500 événements et attractions membres, a pour mission de concerter, représenter et soutenir les attractions touristiques, les festivals et les événements en une communauté dynamique et innovante pour contribuer pleinement à la vitalité de toutes les régions du Québec.

Il est possible de consulter le Site Web Quoi faire au Québec à l'adresse quoifaireauquebec.com ou encore Quebecvacances.com