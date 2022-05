Trois fermetures de rues dès le 24 mai à Joliette

La Ville de Joliette annonce le lancement de plusieurs travaux à compter du mardi 24 mai prochain et informe ainsi de la fermeture de trois de ses rues.

Ces rues aux abords du centre-ville de Joliette seront fermées à la circulation afin de procéder aux travaux de trois chantiers distincts.



Il s'agit des travaux de pavage de nuit qui seront réalisées du 26 au 31 mai, sur les rues Sainte-Anne, Fabre, Guilbault, Richard et Baby. Ces derniers occasionneront une fermeture qui sera en vigueur entre 20 h et 6 h.



Cela concerne aussi des travaux de pavage de nuit sur la Place Bourget, qui se tiendront du 24 au 26 mai. Les rues associées à ces travaux seront aussi fermées de 20 h à 6 h.



De plus, les travaux d’infrastructures 2022 sur les rues Saint-Antoine, De Lanaudière et Lajoie seront entrepris. Des chemins de détour seront indiqués sur place.

L’échéancier de ces travaux, les chemins de détour, ainsi qu’une foire aux questions sont disponibles en ligne à l'adresse joliette.ca



Notons qu'en cas de pluie ou de mauvaise température, les travaux de pavage seront remis au lendemain jusqu’à complétion de ceux-ci.



« La Ville est consciente des inconvénients liés aux différents chantiers et l’équipe municipale met tout en œuvre pour les réduire. La Ville appelle à la collaboration de tous, afin de redoubler de prudence et suivre la signalisation en place », a mentionné le maire de la Ville, Pierre-Luc Bellerose.



« Pour toute question, les citoyens sont priés d'appeler au 450 753-8000 », a-t-il ajouté.