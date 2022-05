C’est du 15 au 21 mai 2022 que se tient la Semaine des victimes et survivants d’actes criminels, un événement qui vise à sensibiliser la population à ce que peuvent vivre les personnes victimes et à saluer leur courage et leur résilience.

C’est aussi l’occasion de mettre en lumière les services et les lois qui sont en place pour leur venir en aide. Au Québec, 87 553 crimes contre la personne ont été commis en 2020. Chaque année, les CAVAC (centres d’aide aux victimes d’actes criminels) de partout en province ont soutenu et accompagné des milliers de personnes victimes ou témoins d’une infraction criminelle, ainsi que leurs proches.

La Semaine des victimes et survivants d’actes criminels a donc aussi pour but de souligner l’engagement de tous les fournisseurs de services et à reconnaître le travail accompli par ces derniers, au mieux-être des personnes victimes.

Faire la différence

Le Réseau des CAVAC est plus que jamais reconnu pour son expertise et sollicité pour son travail auprès des personnes victimes. C’est ce qui explique notamment le rôle important qu’il s’est vu confié dans la mise en place des tribunaux spécialisés en matière de violence sexuelle et de violence conjugale.

En cette semaine de sensibilisation, les équipes souhaitent donc inviter ceux et celles qui désirent être au cœur de ce tournant majeur, à mettre leur talent, leurs connaissances et leurs qualités humaines au profit des personnes victimes et témoins d’infractions criminelles ainsi que leurs proches. Elles recherchent des gens motivés à faire la différence, en ces temps où le recrutement de personnel représente un défi.

En bref :

- Il y a 17 centres d’aide aux victimes d’actes criminels et un total de 185 points de service partout au Québec.

- Les CAVAC offrent notamment des services d’intervention post-traumatique et psychosociale, d’accompagnement à travers le processus judiciaire et de

l’information sur les droits et recours.

- Le service est gratuit et confidentiel, qu’il y ait le dépôt d’une plainte ou non.

- Un acte criminel peut entraîner des conséquences psychologiques (anxiété,

peur, colère, cauchemars), physiques (blessures, insomnie, problèmes

alimentaires), sociales (isolement, méfiance, peur de sortir), financières (perte de revenus, prise de médicaments, déménagement) et spirituelles (perte de sens, perte de confiance).

Un service dans Lanaudière

CAVAC de Lanaudière offre un service de soutien et d’information sur les droits et les recours des victimes d’un acte criminel. Plus particulièrement de l'information sur les grandes étapes du processus judiciaire et sur les indemnités auxquelles les victimes peuvent avoir droit.

L'organisme aide aussi à remplir différents formulaires et accompagnement à travers le cheminement dans l’appareil judiciaire. Ce service est accessible gratuitement et il est offert en personne sur rendez-vous.

De l'information juridique est aussi disponible sur leur site internet.

Pour prendre rendez-vous, communiquez avec un intervenant du CAVAC de Lanaudière par téléphone, par télécopieur ou par courriel à [email protected] ou contactez le point de service le plus près de chez vous.

Point de service de Repentigny

Téléphone: 450-755-6127 ou 1-888-755-6127 (sans frais)

Palais de justice de Joliette (siège social)

200, rue Saint-Marc, bureau 1.04

Joliette (Québec)

J6E 8C2

Téléphone: 450-755-6127 ou 1-888-755-6127 (sans frais)

