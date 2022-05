Une première édition pour le Salon de l'enfance et de la famille

Le programme Techniques d'éducation à l'enfance du Cégep à L'Assomption invite les citoyens à la première édition du Salon de l'enfance et de la famille le 4 juin prochain, au Café coopératif Desjardins du Cégep à L'Assomption.

Cet événement familial portera sur le thème de la parentalité dans la simplicité. Être parent ne vient pas toujours avec un mode d'emploi ou une recette miracle. C'est pour cette raison que les étudiants en Techniques d'éducation à l'enfance se sont questionnés sur l'implication qu'ils pourraient avoir auprès des jeunes familles de la région.

L'objectif de ce rendez-vous est de déculpabiliser et dédramatiser la vision du rôle de parent. Ce temps d'arrêt familial est destiné aux parents et à leurs enfants. Dans une atmosphère chaleureuse et bienveillante, les familles pourront parcourir les différents kiosques, ateliers ainsi que les nombreuses activités et animations dédiées aux enfants.

Le programme Techniques d'éducation à l'enfance

Avec un taux de placement de 100 %, le programme Techniques d'éducation à l'enfance permet aux étudiants d'acquérir toutes les connaissances nécessaires afin de répondre à la demande des milieux de garde.



Pour les étudiants admis dans ce programme à l'automne 2022, il est possible d'obtenir jusqu'à 9 000 $ en bourses, grâce aux bourses Perspective Québec du ministère de l'Enseignement supérieur. Il est possible de s'inscrire dès maintenant au programme avant la date limite le 26 mai prochain.