Prix Demain le Québec : deux projets Lanaudois font partie des finalistes

Deux projets lanaudois font partie des 15 finalistes de la 8 e édition spéciale jeunesse du Prix Demain le Québec, présenté par la Fondation David Suzuki.

Le premier projet, venant de L'Assomption, s'intitule Les grands ESPAces. Il S'agit d'un projet d’agriculture urbaine et d'éducation relative à l’environnement d’élèves du secondaire.

Le second projet, originaire de Joliette, s'intitule Kaskinohomatosowin, et propose de reconnecter les jeunes atikamekws de la région de Joliette à la nature, à leurs racines et à leurs identités.

Les finalistes représentent des projets se voulant inspirants et novateurs menés par des jeunes aux quatre coins du Québec. Chacune de ces initiatives vise à bâtir un avenir vert et juste pour toutes et tous.



« Via notre projet, nos sorties en forêt, les jeunes prennent conscience du territoire qui les entoure, ils se le réapproprie, ce qui est essentiel afin de décoloniser. Ils prennent conscience que leur territoire n'est pas seulement la réserve, qu'il est plus grand et qu'ils ont le droit d'y être. De plus, ils apprennent à protéger la terre, et à agir en tant que citoyen responsable, en tant que jeune leader. Cela les rend plus sûrs, plus connectés à eux-mêmes et plus fiers », a exprimé Marie Thielen, porte parole du projet Kaskinohomatosowin, de Joliette.





Un mois pour voter

Le public pourra ainsi voter pour son coup de coeur parmi les 15 projets présentés, dès le 16 mai et jusqu’au 13 juin prochains à midi, heure de l'Est.

Le Prix Demain le Québec permettra aux trois projets gagnants de remporter une bourse de 5000 $, 2 500 $ ou 1 000 $, ainsi qu’une rencontre virtuelle avec David Suzuki.

Le public aura ainsi un mois pour voter pour son initiative jeunesse préférée, afin de récompenser ces jeunes acteurs et actrices du changement au Québec.

Le nombre de votes recueillis par le public sera pris en compte parmi d’autres critères, lors de la sélection du grand gagnant remportant le Prix du jury, et du Prix des Étoiles montantes pour les cinq à 12 ans.

Le jury est composé de onze représentants réputés dans le milieu de l’engagement citoyen et jeunesse au Québec.

« Si nous remportons l'une des bourses, il est clair que nous l'investirons dans l'achat d'une serre et d'autres arbres fruitiers pour la deuxième phase de plantation de notre verger pédagogique », a déclaré Julie Coutu, porte parole du projet Les grands ESPAces, de L'Assomption.



Des projets engagés

Parmi les 35 projets jeunesse soumis au concours cette année, s'y trouve des initiatives d’agriculture urbaine, d'actions pour défendre la justice climatique, de reconnexion avec le territoire, d'éducation relative à l’environnement, de soutien face à l’écoanxiété et bien d’autres encore.

« Notre engagement envers la jeunesse vise à appuyer l’ambition, les projets et les initiatives de nos jeunes », a souligné Pauline D’Amboise, Vice-présidente Gouvernance et Développement durable et Secrétaire générale du Mouvement Desjardins, lors du lancement de la 8 e édition du Prix Demain le Québec.

« Quand on regarde leur action au quotidien et les gestes concrets qu’ils et elles posent, partout à travers le Québec, pour faire face aux grands enjeux sociaux et environnementaux, on ne peut que ressentir une vague de fierté et d’inspiration », a-t-elle poursuivi.

« Regardons les choses en face : ces jours-ci, il y a beaucoup de raisons de se sentir découragé. Mais si vous cherchez des raisons d'espérer, il suffit de regarder toutes les initiatives incroyables qui se déroulent dans les communautés à travers le Québec. Beaucoup d’entre elles sont menées par des jeunes », s'est exprimée Dalie Lauzon-Vallières, coordinatrice du Prix Demain le Québec au sein de la Fondation David Suzuki.

« Ces incroyables jeunes leaders et leadeuses de l'environnement et de la justice sociale sont occupés à apporter des changements réels et significatifs dans leurs communautés. Nous sommes honorés de contribuer au rayonnement de leurs actions et de leurs histoires, ainsi que de soutenir ce travail collectif si vital pour bâtir le Québec de demain et un monde meilleur », a-t-elle déclaré.

Notons que les trois projets gagnants du Prix Demain le Québec seront révélés lors d'un événement virtuel le 21 juin, alors que les finalistes présenteront également leurs initiatives à David Suzuki et recevront le prix.

Le Prix Demain le Québec est présenté par Desjardins avec le soutien de Nature's Way.

Pour plus d’information sur le 8e Prix Demain le Québec ou pour voter, consulter la page Web du site de la Fondation David Suzuki à l'adresse fr.davidsuzuki.org/prix-demain