Journée verte et activités multiples à Saint-Élisabeth

La Municipalité de Sainte-Élisabeth annonce sa Journée verte, qui se tiendra le samedi 21 mai prochain de 10 h à 14 h, sur la rue Principale.

L'événement propose une distribution de boutures d'arbres et de compost, ainsi qu'une vente et des échanges de semis dont les profits iront à la Guignolée.



Des jeux gonflables seront à disposition, en plus de l'activité zone Bayonne, ainsi qu'un atelier artistique pour toute la famille.

De 11 h à midi, se déploiera un atelier de fabrication d'un bac à jardin, présenté par les trésors d'Élisabeth.

De plus, un tirage au sort sera effectué, trois boîtes-cadeaux de produits écologiques étant à remporter, ainsi qu'un bac à jardin en bois, fabriqué à la main.

Notons que l'événement sera situé au 2391, rue Principale, sur le stationnement du Centre Primevère et que les citoyens de Saint-Élisabeth sont invités à apporter une preuve de résidence, ainsi qu'une pelle et des contenants ou sacs.

Il est a souligner qu'une limite est fixée à quatre contenant de 20 litres maximum.

La Municipalité tient à remercier ses partenaires, à savoir Trésor d'Élisabeth, Association forestière de Lanaudière, Loisirs Saint-Élisabeth, ainsi que Zone Bayonne.