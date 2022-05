Programmation dévoilée pour la Grande fête de la famille de Lavaltrie

La 18 e édition de la grande fête de la famille de Lavaltrie, dévoile sa programmation, cette année offerte sur deux journées de festivités, soulignant le grand retour des événements en présentiel.

L'événement organisée par Action Famille Lavaltrie, en collaboration avec la Ville et différents partenaires, se déroulera le samedi 28 et dimanche 29 mai prochains.

Tout d’abord, le samedi de 10h à 15h, se tiendra une première journée d’activités, à l’intérieur mais aussi à l’extérieur de l’Église.

Un marché public attend les visiteurs. Il sera combiné avec de l’animation ambulante et des visites guidées du cimetière dès 15 h, grâce à la collaboration de la Société d’Histoire et du Patrimoine de Lavaltrie.

À partir de 11h, un spectacle combinant animation et contes, préparé par les Productions Moulin à Vents, intitulé Voyage aux 4 coins du monde, sera offert gratuitement au Café culturel de la Chasse-Galerie.

Dès midi, sur le parvis de l’église, le cup cake du 350 e sera distribué sous le chapiteau d’Action Famille Lavaltrie, une activité rendue possible grâce à la Boulangerie La Mie.

Le dimanche 29 mai, de 10h à 15h, c’est le retour de la Grande Fête de la famille au Parc Gérard-Lavallée. Toute l’équipe d’Action Famille Lavaltrie sera sur place pour accueillir petits et grands.

Au programme, kiosques d’informations et d’animations, jeux gonflables, batailles d’épées en mousse et de boules de neige, jeux forains d’autrefois, de nombreux amuseurs publics, maquillage pour enfants et sculpteurs de ballons sont au nombre des activités qui seront offertes sur place.

Rappelons que cette grande fête souligne toute l’importance de la famille pour la collectivité lavaltroise et qu’elle est accessible gratuitement à toutes celles qui souhaiteraient y participer.

Chacun est invité à apporter un pique-nique ou à passer commande pour livraison

auprès d'un restaurateur local.

Notons que les bénévoles sont les bienvenus pour aider à soutenir la logistique de l’événement.

Soulignons que l'événement est rendu possible grâce ses commanditaires, à savoir la Ville de Lavaltrie, Équipe Rémi Paradis, Devolutions, Caroline Proulx, députée de Berthier, la Caisse Desjardins d’Autray, Familiprix Mélanie Boulanger, Yves Perron, député de Berthier-Maskinongé, Garage Casaubon, Coffrages Synergy, Jean Coutu,

ainsi que Maîtres Notaires et GC Alarme.

Pour plus d'information sur la Grande fête de la Famille, consulter le site Web d’Action Famille Lavaltrie à l'adresse actionfamillelavaltrie.org ou joindre le 450 586-0733. Toute personne désirant être bénévole pour l'événement peut aussi communiquer avec Lisette Falker, directrice générale.

Pour finir, les intéressés peuvent se procurer des billets en se rendant à l'adresse Web chasse-galerie.ca/fr



Sachons qu'en cas de pluies abondantes, les activités prévues le 29 mai seront reportées.