Une campagne souligne la force de caractère des infirmières et infirmiers

L’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ) célèbre aujourd’hui la Journée des infirmières et infirmiers auxiliaires grâce à une campagne numérique sous le thème Force de caractère.

L’animatrice et chroniqueuse Vanessa Pilon donne le coup d’envoi de cette campagne en faisant briller l’engagement de sa mère, Isabelle Rossignol, infirmière auxiliaire depuis plus de 25 ans.

Elle invite au passage toute la population à joindre le mouvement et à rendre hommage à ces professionnel.elle.s sur les réseaux sociaux pour mettre en lumière leur indéniable force de caractère.

Après plus de deux ans, cette vague de solidarité vise à souligner le travail exceptionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires qui ont été de véritables piliers aux équipes de soins en jouant notamment un rôle indispensable lors de la pandémie. Leur détermination et leur force de caractère ont été incontournables pour affronter le virus.

« Depuis le début de la crise sanitaire, l’apport des infirmières et infirmiers auxiliaires a été plus important que jamais au sein des réseaux public et privé de la santé et je suis très heureuse qu’on profite de cette journée du 5 mai, afin de souligner leur travail exceptionnel », a indiqué Carole Grant, présidente de l’OIIAQ, qui exerce la profession avec passion depuis près de 40 ans.

« La contribution de ces près de 28 000 professionnelles est indispensable aux solutions afin d’améliorer l’efficience du réseau de la santé. Cette amélioration passe notamment par la reconnaissance du plein champ d’exercice des infirmières auxiliaires et par l’uniformisation de leur rôle au sein des divers milieux de soins », a-t-elle renchéri.





Des compétences multiples

Grâce à leurs compétences et leurs connaissances, les membres de l’OIIAQ dispensent des soins sécuritaires et de qualité à la population.

Sur le terrain, les infirmières et infirmiers auxiliaires peuvent entre autres contribuer à l’évaluation de la personne, administrer des médicaments, effectuer des prélèvements sanguins, contribuer à la thérapie intraveineuse et dispenser des soins reliés aux plaies. Tous prodiguent un large éventail de soins directs aux personnes dans de nombreux secteurs, prêtant ainsi main-forte à l’ensemble de l’équipe interdisciplinaire.

L’Ordre poursuivra ses efforts pour favoriser l’intégration de ses membres au sein de tous les secteurs dans lesquels il leur est possible d'exercer leur rôle essentiel. Celui-ci tient, de plus, a souhaiter une très belle journée du 5 mai à toutes les personnes concernées par la profession.

L’OIIAQ exprime ses remerciements à la Banque Nationale, Beneva et Dynacare, partenaires de la campagne du 5 mai.

Rappelons que l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec compte près de 28 000 membres, ce qui en fait le deuxième ordre professionnel en importance en santé.

Pour plus d'information, joindre le site Web de l'Ordre à l'adresse aoiiaq.org