Plus d’un million de dollars pour la circonscription de Joliette

Le député fédéral de Joliette, Gabriel Ste-Marie, annonce les montants attribués aux organismes dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) et pour le programme Emplois d’été 2022 (EÉC).

Les financements sont maintenant approuvés et connus par tous les organismes, ainsi que les entreprises.

Rappelons que PNHA est un programme fédéral de subventions et de contributions qui

appuie les projets dirigés ou proposés par des aînés, qui ont une influence positive sur la vie des autres dans leur collectivité.

Chaque année, des organismes de partout dans le pays sont invités à présenter une demande de financement dans le cadre d'un appel de propositions pour des projets communautaires qui favorisent l'inclusion sociale et la participation des aînés.



Au total, ce sont huit organismes qui bénéficient du programme PNHA. Parmi ceux-ci, on retrouve Aux bonheurs des aînés de Lanaudière, FADOQ – Région Lanaudière, Mon Afrique à Lanaudière, la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci, la Municipalité

d’Entrelacs, la Municipalité de Saint-Donat, la Municipalité de Saint-Thomas, ainsi que l’Office municipal d’habitation du Québec.

Plus de 165 000 $ ont été accordés par le biais de ce programme qui leur permettra d’aller de l’avant avec des activités offertes dans la circonscription.



Soulignons que chaque année, les organismes sont invités à soumettre une demande de financement communautaire du PNHA au moyen d’appels de propositions. Le programme amène les organismes à mettre sur pied des projets destinés aux aînés, à renforcer leur autonomie, puis leur permettre de devenir des membres actifs de la communauté.

Ce programme accorde une aide financière entre autres à des organismes à but non lucratif et des administrations municipales. Les projets doivent être dirigés par des aînés et réalisés par des bénévoles.



Le financement du projet annoncé a été approuvé à la suite d’un appel de propositions

qui a été lancé le 23 novembre 2021 et qui a pris fin le 21 décembre 2021.



122 projets soutenus pour le programme EÉC

Le programme d’Emplois d’Été 2022, quant à lui, concerne les organismes, les Centres de la petite enfance et les municipalités.

Celui-ci offre des contributions salariales à des organismes à but non lucratif, à des employeurs du secteur public ainsi qu’à des entreprises de 50 employés ou moins, afin qu’ils puissent créer des emplois d’été de qualité pour les jeunes de 15 à 30 ans.



Les projets admissibles fournissent une expérience de travail à temps plein entre le 25

avril et le 3 septembre prochains, pour un minimum de six semaines.

Ces initiatives offrent une expérience de travail dans un environnement de travail inclusif et non discriminatoire et favorisent l'acquisition et le développement des compétences.



Pour l'année 2022, EÉC revient à ses paramètres réguliers et offrira des emplois de qualité au cours des mois d’été.

Les emplois peuvent débuter dès le 25 avril et devront se terminer au plus tard le 3 septembre prochain, tout en étant à temps plein avec un minimum de 30 heures par semaine et pour une durée d’au moins six semaines.



Dans la circonscription de Joliette, 122 projets ont été approuvés, représentant un

investissement de plus de 930 000$.

« Je me déplace dans la circonscription. J’ai rencontré et discuté avec plusieurs organismes et entreprises. Je suis à l’affût de leurs défis actuels. Ils sont confrontés à des enjeux similaires liés au recrutement, à la pénurie de main-d’œuvre, au salaire et aux manques de ressources. La pandémie a causé beaucoup de dommages et des impacts importants », a indiqué Gabriel Ste-Marie.

« Aujourd’hui, je souhaite que ces sommes puissent venir donner un coup de pouce et leur permettre de souffler un peu. Ce programme est une opportunité pour ceux-ci également d’embaucher des jeunes qui intègrent le marché du travail pour une première fois. Je suis fier de savoir que 240 emplois, 68 134 heures et 933 697$ sont approuvés dans le cadre d’Emplois d’été 2022 », at-il-souligné.



Lorsque les programmes ouvriront à nouveau, Gabriel Ste-Marie rappelle que son bureau sera disponible pour encadrer les organismes, les municipalités et les entreprises qui souhaitent déposer une demande et répondre à leurs questions.

« J’invite tous les organismes de la région qui soutiennent les aînés et les jeunes à déposer une demande. Je suis heureux de la portée de ces programmes et de leurs impacts positifs dans notre circonscription », a conclu le député.