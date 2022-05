Nouvelle réglementation pour la collecte et le déchiquetage de branches

Le service de cueillette et de déchiquetage de branches reviendra encore cette année avec de nouvelles réglementations à Saint-Charles-Borromée.

Dès ce printemps, plusieurs changements majeurs seront apportés à ce service offert gratuitement.

Par souci d’équité et pour éviter les abus, le déchiquetage sera limité à 60 minutes par propriété lors de la collecte du printemps et à 30 minutes lors la collecte de l’automne.

Le temps alloué sera amplement suffisant selon la Ville pour ramasser les amas de branches si ces dernières sont disposées correctement en bordure de rue.

Si l’entrepreneur ne peut ramasser toutes les branches dans le temps imparti, le propriétaire du domicile devra en disposer à ses frais, et ce, dans les 7 jours suivant la collecte devant sa propriété.

Deux dates à retenir

La collecte aura lieu dès le 9 mai 2022 pour les secteurs allant des limites de Saint-Ambroise-de-Kildare jusqu’au boulevard L’Assomption inclusivement.

Pour le secteur situé après le boulevard L’Assomption jusqu’aux limites de Joliette, la cueillette et le déchiquetage débuteront le 24 mai 2022. Les tournées se feront selon un itinéraire variable.

Pour bénéficier du service

Pour bénéficier du service, les citoyens peuvent déposer leurs branches en bordure de leur terrain, tronc vers la rue, avant 7 h le lundi matin de la semaine de leur secteur.

Deux options s’offrent aux retardataires. Si la collecte est toujours en cours sur le territoire, il est possible de passer à l’hôtel de ville avec une preuve de résidence et de débourser la somme de 200 $ pour faire revenir l’équipe à son domicile.

Si les travaux de déchiquetage sont terminés dans les deux secteurs, les branches peuvent être apportées à l’Écocentre. Les citoyens doivent également s’assurer que leurs éléments respectent les réglementations en vigueur, sans quoi ceux-ci seront laissés sur place.

Les branches de plus de 10 cm de diamètre, les souches et les branches souillées de terre seront exclus de la collecte. Également, tout déchet, métal, roche et autre objet étranger ne seront acceptés.