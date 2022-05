Travaux d'infrastructures pour trois rues l'été prochain

Des travaux d’infrastructures seront effectués l’été prochain sur les rues Saint-Antoine, De Lanaudière et Lajoie.

Ces travaux consisteront essentiellement au remplacement des réseaux d’aqueduc et d’égouts combinés par de nouvelles conduites d’aqueduc, d’égouts pluvial et sanitaire.

Seront également refaits les bordures et trottoirs de béton, les structures de rues et les pavages.



Pour deux des trois rues, les travaux entreront en vigueur dès le 23 mai prochain.



La ville remercie ses citoyens pour leur compréhension en cas de désagrément et invite chacun à consulter la foire aux questions, ainsi que l'estimation des échéanciers des travaux, munie du plan des zones concernées, accessible sur son site Web.