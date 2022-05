Une conférence sur le passé catholique du Québec aura lieu à Lavaltrie

La conférence Le passé catholique du Québec: un riche patrimoine ou héritage encombrant? sera donnée par l'anthropologue Isabelle Matte le 14 mai prochain, à l'Église de Lavaltrie.

Alors que la société québécoise tente de se positionner face à la question de la laïcité, beaucoup se demande quelle place devrait y occuper le catholicisme, une religion historique de la majorité canadienne française.

Avec la laïcisation des institutions d’éducation et de santé dans les années 60 et 70, d’immenses changements se sont produits. S’en est suivi un long silence sur la question du religieux dans l’espace public au Québec. Une question se pose selon l'anthropologue. «Est-ce que les Québécois sont passés à autre chose? »

La conférence tentera de répondre à cette question complexe en faisant un tour d'horizon sur la situation actuelle. L'anthropologue se penchera aussi sur l'histoire religieuse au Québec pour mieux comprendre le rôle de l'Église catholique dans l'élaboration de l'identité canadienne française et québécoise.

Le public est donc invité à venir explorer l'imaginaire du religieux et ce sans parti pris et sans discours politique.

Isabelle Matte

Titulaire d’une maîtrise, d’un doctorat et d’un postdoctorat en anthropologie sociale et culturelle, ses sujets de recherche sont nombreux et variés.

Sa recherche de maîtrise portait sur les musiques punk et métal comme nouvelles formes de ritualités chez les jeunes et son doctorat explore l’abandon du catholicisme chez les babyboomers Québécois pendant la Révolution tranquille.

Elle compare cette situation avec celle des jeunes Irlandais qui ont vécu une expérience similaire pendant le boom économique de leur pays dans les années 1990.

L'anthropologue se concentre désormais sur ses rencontres avec des gens de tous les âges et de tous les milieux pour mieux diffuser ses connaissances et réflexions.

La conférence Le passé catholique du Québec: un riche patrimoine ou héritage encombrant? aura lieu le samedi 14 mai de 10 h 30 à 12 h 00, à l'Église de Lavaltrie. Pour réserver une place appelez au 450-586-2921, poste 2238.