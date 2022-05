Salon réussi pour la toute première édition de la périnatalité et de la famille

Ce fût une réussite pour le Salon de la périnatalité et de la famille, qui s'est tenu le dimanche 1 er mai dernier, à l’école Pierre-de-Lestage de Berthierville, événement qui marquait une première pour le Centre de ressources périnatales Cible Famille Brandon et les Maisons de la famille de la MRC de D’Autray.



Rivalisant contre l’une des plus belles journées de l’année, le Salon a connu un vif succès auprès des exposants et des visiteurs en réunissant plus de 350 participants.



C’est en compagnie de la ministre du tourisme et députée de Berthier, Caroline Proulx, du député fédéral dans Berthier-Maskinongé Yves Perron, ainsi que du maire de Berthierville, Dominic Perreault, que la porte-parole, Dominique Bernèche, a coupé le ruban d’ouverture de ce tout premier événement du genre dans la MRC de D’Autray.





Un événement riche et varié

Suite à cette ouverture protocolaire, les enfants et leurs parents se sont transportés dans l’univers d’Arthur L’aventurier.

Suivi, durant la journée, de deux conférences offertes aux parents, tels que Le développement moteur du nourrisson et la prévention du torticolis présentée par la physiothérapeute pédiatrique, Josée Robichaud, et l’organisation familiale afin de favoriser l’épanouissement des parents et des enfants par Dominique Bernèche, porte-parole et co-propriétaire de l’entreprise Les Belles Combines.

Durant ce temps, les visiteurs curieux ont pu aller à la rencontre de la trentaine d’exposants pour discuter avec des représentants d’organismes dédiés aux familles, des thérapeutes et professionnels de la santé, telles que des accompagnantes à la naissance, des nutritionnistes, des naturopathes, des monitrices de portage et d'autres, ainsi que des entreprises de biens et services s’adressant aux familles.



À l’extérieur, petits et grands ont pu découvrir l’impressionnant camion-échelle du service de sécurité incendie de la MRC et en apprendre davantage sur son fonctionnement en posant leurs questions en personne aux pompiers.

Ils ont également pu profiter de l’animation de cirque de la troupe Hoopelaï pour pratiquer jonglerie, cerceaux et parcours d’équilibre !

Parmi les autres services et animations qui étaient offerts sur place se trouvaient les marraines d’allaitement les Mères Veilleuses du Centre de ressources périnatales Cible Famille Brandon ainsi qu’une halte-allaitement et d’un espace famille permettant aux parents de se reposer et de dessiner avec leurs enfants.

Il s'y tenait de plus la vérification des sièges d’auto pour enfants. La présence de mascottes ajoutait à l'ambiance, tout comme la possibilité de laisser sa trace dans le cadre des festivités du 350 e anniversaire de la Ville de Berthierville.





Un succès mesurable



« En sondant les familles lors de la sortie de l’événement, nous avons pu collecter leurs commentaires, suggestions et leur évaluation globale du Salon et de ses animations. Sur une note maximale de 10 sur 10, la moyenne des évaluations recueillies a atteint 9,5 sur 10! C’est incroyable! », a mentionné Manon Pagette, directrice du Centre de ressources périnatales et Maison de la famille Cible Famille Brandon.



« Avec les exposants qui nous ont offert également d’excellents commentaires et souhaitant être présents pour une prochaine édition, le comité organisateur qui doit prendre une décision prochainement, aura des arguments pour reconduire une deuxième édition! », a-t-elle ajouté.

Les organisatrices, Manon Pagette du Centre de ressources périnatales et Maison de la famille Cible Famille Brandon, Lisette Falker d'Action Famille Lavaltrie, Claudette Boisjoly-Pelletier d'Action Famille Lanoraie ainsi que Mélanie Ricard de la Maison de la famille Aux quatre vents, se disent ainsi très fières du succès de cette première édition.



Rappelons que l’événement a été rendu possible grâce à la contribution financière de la MRC de D’Autray, Caroline Proulx, députée de Berthier, la Ville de Berthierville dans le cadre des festivités du 350 e anniversaire ainsi que de Desjardins.