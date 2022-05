Vernissage de l'exposition « Nuit Blanche » des élèves d'arts visuels

Les élèves d'arts visuels du Cégep régional de Lanaudière à Joliette, présenteront leur exposition intitulée Nuit blanche au Musée d'arts de Joliette, du 7 au 15 mai prochains.



L'exposition porte un titre qui n'est pas sans rappeler les longues heures passées sur la réalisation de leurs projets, avec une minutie soutenue et une gestion du temps à maitriser, afin de répondre aux multiples critères à respecter lors de la remise de leurs oeuvres.

Il s'agit là d'un titre qui en dit plus long encore et qui pourra vous être raconté, lors de la soirée du vernissage qui se tiendra le 8 mai à 13h, pendant lequel il sera possible de rencontrer les jeunes artistes en personnes et entendre parler de leurs oeuvres respectives.