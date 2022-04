Rawdon lance un appel à ses créatifs pour leur offrir de nouvelles expériences

La Municipalité de Rawdon lance un appel aux artistes et artisans, mais aussi aux organismes et entreprises culturels afin d'élargir leur visibilité et leur offrir de nouvelles expériences à travers son réseau.

Ainsi, Rawdon propose à tous ses créatifs de prendre part à une communauté artistique qui leur est similaire, avec laquelle partager leur passion pour les arts et la culture.

Cette initiative, menée par son Service des loisirs et de la culture ainsi que son Comité culturel permettra aux citoyens et citoyennes concerné.e.s et intéressé.e.s de participer à des soirées de discussions sur le large thème de la culture à Rawdon.

Plusieurs autres avantages sont proposés à travers cet appel.

Pour découvrir toutes les bonnes raisons de s'engager dans ce projet, ou pour s'inscrire au répertoire des artistes, consulter le formulaire accessible à l'adresse rawdon.ca/citoyen/artistes