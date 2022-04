Un sondage pour évaluer l'expérience des usagers

À l’instar de toutes les régions administratives du Québec, la Direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière déploiera, le 1 er mai prochain.

Le sondage visera à évaluer l’expérience des usagers qui recevront des soins ou des services durant la période du 1 er mai au 30 juin.

Ce sondage résulte d’une collaboration entre le ministère de la Santé et des Services sociaux, les établissements du réseau, les usagers, les professionnels de la santé et Agrément Canada.

Cette démarche contribue aussi à standardiser la mesure de l’expérience usager à travers la province et à pouvoir ainsi en produire un portrait provincial.

Tous les usagers qui recevront des soins ou des services pendant cette période seront invités à répondre au sondage à l’intérieur d’un cycle à la fin de l’épisode de soins, c’est-à-dire à la fin de la consultation ou lors du congé, par exemple.



Lors de la période du sondage, l’usager sera invité à y participer par le biais d’affiches, de cartes postales ou encore par un rappel sur le site Internet de l’établissement et les diverses plateformes des réseaux sociaux.

Un code QR et un lien Web, permettant d’accéder directement au sondage en ligne, seront disponibles à travers tous ces moyens de communication.



Type de sondage

Il s’agit d’un sondage composé d’un questionnaire en ligne comportant 46 questions, incluant des énoncés génériques s’appliquant à l’ensemble des programmes et des services.

En cas de difficulté, un proche aidant ou un représentant légal pourra apporter un soutien à l’usager pour remplir le sondage. Les réponses sont anonymes et demeureront confidentielles.

Pour y participer, il est possible de le remplir via la page Web bit.ly/sondagelanaudiere



Une fois la période de sondage terminée, les résultats globaux seront disponibles dans

des rapports d’établissement et dans un rapport provincial.