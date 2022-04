Le port du masque toujours en vigueur au moins jusqu'au 14 mai

Le directeur national par intérim de la Santé publique, Dr Luc Boileau a annoncé qu’il recommandait au gouvernement du Québec de maintenir le port du masque dans les lieux publics au moins jusqu’au 14 mai, mais cette date pourrait changer.

En effet, le Dr Boileau a mentionné que les autorités étaient très confiantes qu’ils pourront recommander la semaine prochaine que les Québécois n’aient plus à porter le masque à partir du 14 mai. Il fait preuve de prudence, mais indique que selon les dernières projections de l’INESSS, le pic d’hospitalisations et de contagion était derrière nous et que tous les indicateurs allaient continuer à diminuer.

Par contre, même si l'obligation du couvre-visage devait être enlevée, il n'en demeure pas moins que les recommandations sur l'isolement, suite à la présence de symptômes ou d'un test positif, seront les mêmes et selon M. Boileau devraient devenir une norme.

Actuellement, le variant BA-2 domine celui d’Omicron. C’est le degré de contagion qui explique cette situation. Il serait 50 % plus contagieux, ce qui expliquerait que la sixième vague a frappé autant de personnes.

Après révision et observation, les spécialistes ont constaté qu’il y avait une plus grande proportion de gens qui ont eu l’Omicron, mais qui ont été infecté à nouveau, mais cette fois avec le variant BA.2. On parle de 5 à 10 % des cas. Le risque de réinfection a été revu à deux mois au lieu de trois.