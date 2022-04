Rapport d’activités annuel de la MRC de Matawinie

La MRC de Matawinie a déposé, le 20 avril dernier, son rapport d’activités annuel et dresse un bilan positif et constructif des deux dernières années, malgré le lot d’incertitudes et de changements qu'à apporté la pandémie.

En effet, l’actualisation de la gouvernance a mené le Conseil de la MRC à revoir sa structure organisationnelle, à rafraîchir sa mission, à clarifier sa vision et à revisiter ses valeurs.

Le Conseil et son équipe de collaborateur.trice.s ont su se retrousser les manches et moderniser leur façon de faire afin de garder le cap sur les mandats de la MRC, tant au

niveau économique, social, culturel qu’environnemental.



« 2020 et 2021 ont été des années d’adaptation et de modernisation des méthodes de travail pendant lesquelles plusieurs projets ont été réalisés sur l’ensemble du territoire. Le projet d’amélioration de la route 3, la réalisation d’un plan de transport des routes 125 et 131, la mise en service d’un système de communication d’urgence en milieu isolé, le lancement de la planification stratégique 2020-2025 et les 3 éditions du programme d’achat local ne constituent qu’un bref aperçu des grandes réalisations de la MRC », a mentionné avec enthousiasme, la préfète de la MRC, Isabelle Perreault également mairesse de la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez.



Bien que la pandémie ait ralenti plusieurs secteurs d’activités, d’autres ont connu une

augmentation considérable, notamment pour le transport où on dénombre pas moins de 20 000 déplacements en taxibus et pour lequel il avait été estimé la moitié moins.

il est également constaté une augmentation de près de 50 % du nombre d’audiences à la cour municipale, et ce, dans le but de réduire les délais occasionnés par la hausse des constats d’infractions.

Enfin, l’équipe d’évaluation a été en mesure de terminer la rénovation cadastrale pour l’ensemble du territoire tout en traitant 20 % de demandes de plus.



Par ailleurs, le projet de déploiement de la fibre optique par Connexion Matawinie avance bien. Plus de 5 000 portes peuvent désormais bénéficier de services Internet haute vitesse fiables, performants et abordables.

La Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie (SDPRM) a, quant à elle, connu un achalandage record totalisant plus de 120 000 visiteurs.



« Les deux dernières années furent riches en réalisations et 2022 nous réserve assurément de nouveaux défis, notamment par la mise en place d’un bureau de projet virtuel. Les enjeux régionaux nourriront chacune de nos actions et, tous ensemble, nous contribuerons au rayonnement de notre belle Matawinie! », a conclu, optimiste, la préfète de la MRC.

Pour les intéressés à consulter le rapport d’activités 2020-2021 de la MRC de Matawinie, il est possible de joindre la page de son site Web à l'adresse mrcmatawinie.org/rapportdactivites



Une MRC qui se veut respectueuse



Entreprenante de nature, la Matawinie mise sur un développement économique respectueux de la qualité de vie de ses résidants et la préservation de ses paysages soutenant les valeurs écologiques qu’elle défend.

La MRC de Matawinie est une organisation proactive qui offre une multitude de services à ses municipalités et à ses citoyen.enne.s grâce à une équipe de professionnel.elle.s aguerri.e.s et guidé.e.s par la concertation des élu.e.s.

En Matawinie, la fierté du sentiment d’appartenance est majeure et le sceau 100 % Matawinie en est une juste illustration.

Pour en découvrir davantage sur la Matawinie joindre son site Web à l'adresse mrcmatawinie.org