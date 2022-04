Appel aux candidatures pour un programme de bourses

L’Organisation de la communauté anglophone de Lanaudière (OCAL) annonce le lancement du Programme de bourse dans le cadre du Projet de formation et de

maintien en poste des professionnels de la santé de McGill.



Le programme de bourse a pour but de fournir un incitatif et un soutien financier aux

étudiants en provenance des régions du Québec visées par le Programme, possédant une connaissance appropriée de l’anglais et du français et qui poursuivent des études à temps plein dans le domaine de la santé et des services sociaux dans une maison d’enseignement reconnue par le gouvernement.

Les étudiants Lanaudois qui reçoivent une bourse doivent s’engager à demeurer dans la région de Lanaudière après leurs études pour y travailler dans un établissement public de santé et de services sociaux ou dans une organisation connexe pour un minimum d’un an.



Le Projet de formation et de maintien en poste des professionnels de la santé vise à

améliorer l’accès à des soins de santé et des services sociaux sécuritaires et équitables pour les clients d’expression anglaise.



Le programme permet à OCAL de promouvoir cette initiative dans leur communauté et de soutenir les étudiants dont le projet de carrière est de travailler dans le domaine de la santé et les services sociaux.



Les montants des bourses pour l'année 2022-2023 sont, pour le niveau universitaire, d'une valeur allant jusqu'à 10 000 $, pour le cégep ou collège, d'une valeur allant jusqu'à 5 000 $, et pour les écoles à Vocation la valeur peut atteindre jusqu’à 2000 $.



Notons que toutes les demandes doivent être soumises à OCAL au plus tard le 16 mai prochain.



Récipiendaires de la bourse 2021-22



Les étudiants ayant obtenu une bourse pour l'année d'étude en cours, présents dans l'ordre sur la photo, sont Chantal Lajeunesse, en soins infirmiers au Cégep Régional de Lanaudière à Joliette, Ernest King-Giguère, en travail social à l'Université de Montréal, Abigail Mulder, auxiliaire infirmière au Centre de l'excellence de la santé, Sophie Beaulieu (BACCAP) en étude du phénomène criminel à l'Université de Montréal, ainsi qu'Emily Boutilier en Services sociaux au Collège Dawson.



Pour plus d'information concernant le programme ou le projet de formation et maintien en poste, communiquer avec Carole Gravel, l'agente de projet au 450 834-2268, poste 4, ou par courriel à l'adresse [email protected]



Il est aussi possible de visiter le site Web à l'adresse ecol-lanaudiere.org/ et pour tout renseignement concernant McGill joindre l'adresse mcgill.ca/dialoguemcgill/forms/bursary-program-forms