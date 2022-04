Dîner-conférence sur la transformation numérique

La Chambre de Commerce du Grand Joliette convie les entrepreneurs et gestionnaires de la MRC de Joliette, à son prochain dîner-conférence sur le thème de la transformation numérique, présenté par Dunton Rainville, avocats et notaires, le 2 mai prochain au Château Joliette.



Alors qu’un bon nombre d’entreprises ont entamé le virage numérique à une vitesse fulgurante ces deux dernières années, il leur est primordial de se montrer prudent et d’être guidé dans la bonne direction.

Nicolas Dompierre, chef de produit chez Blanko, présentera les pièges à éviter et les opportunités à saisir en matière de transformation numérique.

Au menu de ce diner-conférence, seront prévues tendances à surveiller, études de cas, conseils et astuces pour bien entreprendre ou poursuivre une transformation numérique en entreprise.



Lors de ce dîner, la CCGJ dévoilera la personnalité d’affaires du mois de mai, une entreprise honorée pour sa vitalité et sa contribution à l’essor économique de la MRC de Joliette.

Ce mois-ci, c’est la clinique médicale Gynéo, Santé de la femme, située à Notre-Dame-des-Prairies, qui recevra les honneurs.

Rappelons que chacune des personnalités du mois devient automatiquement finaliste dans la catégorie personnalité d’affaires de l’année dans le cadre du prochain gala Excelsiors qui aura lieu le 28 avril 2023.

Pour s'inscription en ligne au dîner-conférence, joindre la page Web du CCGJ à l'adresse ccgj.qc.ca/evenements/DINER-BLANKO