Hanaa Messaoudi reçoit une bourse de 500 $

Une étudiante de première année en Technologie des procédés et de la qualité des aliments (TPQA) au Cégep régional de Lanaudière à Joliette, Hanaa Messaoudi, a reçu une bourse d’accueil d’une valeur de 500 $ de la part d’Industries Lassonde.

Lassonde figure comme leader nord- américain dans le développement durable, la fabrication et la vente de jus et de boissons de fruits et de légumes.



L’objectif de cette bourse est d’accroître l’intérêt et faciliter l’accès au programme d’études. Le soutien financier offert par les entreprises alimentaires telles que Lassonde veut inciter les futurs étudiants à découvrir ce programme peu connu.

TPQA est une technique axée sur la transformation des aliments, le contrôle de la qualité, la recherche et le développement ainsi que l’inspection alimentaire.

La formation offerte à Joliette se déroule dans le Complexe agroalimentaire doté d’équipements spécialisés dans les quatre classes-usines, soit carnée, végétale, céréalière et laitière, d’un laboratoire de chimie et de microbiologie, d’une cuisine expérimentale et d’une salle d’analyses sensorielles.

Le taux de placement du programme de 100% démontre bien la forte demande du marché actuel.

Rappelons que les étudiant.e.s désirant faire une demande d’admission peuvent le faire dès maintenant via le site Web du SRAM à l'adresse admission.sram.qc.ca

La limite pour le 3 e tour est le 26 mai prochain.

Pour en savoir davantage sur le programme, visitez le site Web du Cégep à l'adresse

cegep-lanaudiere.qc.ca/joliette/programmes/technologie-des-procedes-et-de-la-qualite-des-aliments