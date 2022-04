Fête des Patriotes à Joliette : Spectacles et programmation dévoilée

Le député fédéral de Joliette, Gabriel Ste-Marie, et son équipe de circonscription lancent les festivités en vue de la 4ème édition de la Fête des Patriotes, qui aura lieu le 23 mai prochain de 11 h à 15 h, au centre-ville, sur la Place du marché de Joliette.

Toute la population est invitée à se joindre à l'événement en cette journée spéciale. Soulignons que cette initiative se veut familiale et rassembleuse.

Au programme, il y aura deux spectacles grâce aux prestations du groupe Les Funktionnaires ainsi que de l’artiste Éric Beaudry, auteur-compositeur et interprète de musique traditionnelle.



Plusieurs choix de repas et d’accompagnements au profit de l’Annexe à Roland ajouteront à l’évènement, ainsi que des kiosques de différents partenaires du milieu, ou encore une section de jeux gonflables et de maquillages gratuits pour les enfants.



Des invités internationaux



L’ambiance prévoit d'être à la fête, puisqu'Éric Beaudry a une grande renommée dans le milieu de la musique traditionnelle.

Son premier album intitulé La Futilité, lancé au mois d'août dernier, comporte notamment les titres de chansons La Bottine Souriante, Solo, De Temps Antan, Norouet, Ni Sarpe Ni Branche, La Galvaude, ainsi que Karibou.

L’artiste de Saint-Côme a pris part à des concerts dans plusieurs pays d’Europe et en Amérique du Nord. Il se spécialise dans le chant traditionnel québécois, pop, folk et country. Son album folk lui permet ainsi de se faire connaître en solo et de mettre en lumière son héritage familial.



Au fil de sa carrière, il se consacre à la mise en valeur de la musique traditionnelle d’ici. Un rendez-vous chaleureux et convivial avec un musicien talentueux.



Soulignons que sa prestation est prévue pour 12h45.

De son côté, le groupe Les Funktionnaires performera sur scène dès 12 h.

À la tête du Ministère du Groove et de la Culture du Québec, la musique des Funktionnaires est un mélange de funk, de jazz et de rock progressif. Se produisant sur la scène montréalaise depuis 2014, le groupe a remporté en 2015 la finale nationale d’Emergenza au Métropolis, le grand prix étant de jouer dans un festival en

Allemagne.

À la suite de ce succès, Les Funktionnaires se sont consacrés à la production d’un premier album intitulé 2034, paru en juin 2019.

Après une multitude de spectacles à Montréal et les environs, deux tournées dans les bars et auberges du Québec, ainsi qu'une prestation dans un festival à Winnipeg, le groupe se dédie à une longue période de composition coïncidant avec l’arrivée de nouveaux membres au sein de la formation.

Composé de Vincent Pépin, Danik Labrie, Victor Renaud et Tommy Clouâtre-Trottier, le groupe Funktionnaires se donne la mission de faire voyager le public.



Une programmation bien pensée



Rappelons que la fête est gratuite pour tous, qu'elle permet de manger sur place à un coût raisonnable, et qu'il est également possible d’y apporter son lunch, alors que des tables à pique-nique seront installées sur la Place du Marché.



Un discours patriotique sera prononcé autour de 12 h 40.

« Je me réjouis de pouvoir enfin inviter la population à notre fameuse tradition en date du 23 mai pour cette année. Depuis plusieurs années, nous tenons cet évènement qui permet de rassembler les gens de chez nous par la culture, la musique, les festivités et l’histoire. La Fête des Patriotes nous permet de nous rassembler et nous remémorer celles et ceux qui se sont battus pour la renaissance de leur nation, leur liberté et leur démocratie », a exprimé Gabriel Ste-Marie.

« C’est une journée de commémoration des luttes des Patriotes. Nous honorons leurs mémoires, leurs combats et leurs apports. C’est un rendez-vous à ne pas manquer en cette Journée nationale des Patriotes! », a-t-il poursuivi.



Également, un hommage aux patriotes irlandais sera prononcé par Arthur Sandborn vers 13 h 50.



Par la suite, le Prix André-Gauthier sera attribué au Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière (CRÉDIL) qui s’est démarqué en tendant la main aux communautés. Pour souligner tout le travail accompli par l’organisme, c'est une œuvre en bronze créée par l’artiste Ginette Trépanier qui sera offerte.



Il est à noter que le contexte sanitaire permet les rassemblements extérieurs et la tenue d’évènements. Toutefois, les consignes peuvent être appelées à changer, ce qui serait annoncé par l'équipe d'organisation qui demeure à l'affût.

Cette année, les partenaires de la Fête des Patriotes sont le Mouvement national des Québécoises et Québécois, la Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière, l’Annexe à Roland, le Centre de femmes Marie-Dupuis, M3 Multimédia Matawinie, Dominique Panneton maquilleuse artistique, Festi-Jeux, Cervi-Froid, la Ville de Joliette et plusieurs autres encore.