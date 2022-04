Des élus en tablier pour une Fête des sucres très réussie à Lavaltrie

Avec la collaboration précieuse du Groupe populaire d’entraide de Lavaltrie (GPEL), la Ville de Lavaltrie a servi 160 déjeuners à l’occasion de la Fête des sucres, présentée le 9 avril dernier à l’école secondaire de la Rive.



Figurant au calendrier des festivités du 350e anniversaire de Lavaltrie, cette fête familiale a littéralement conquis les participants, heureux d’y rencontrer les élus municipaux vêtus d’un tablier pour l’occasion.

« On avait tellement hâte de retrouver nos citoyens dans une ambiance de fête. Avec plusieurs représentants du conseil et des dizaines de bénévoles, j’ai enfilé le tablier à carreau pour servir un savoureux déjeuner des sucres. Je remercie nos citoyens d’être aussi enthousiastes quand on organise ce genre d’événement. Nous n’avons pas manqué de tarte au sucre, mais j’avoue que nous avons été agréablement surpris de votre belle réponse! » a précisé avec un grand sourire le maire, Christian Goulet.

La Ville de Lavatrie souhaite remercier ses partenaires sans qui cette journée n’aurait pas été possible, à commencer par le Groupe populaire d’entraide de Lavaltrie, dont les membres sont toujours aussi efficaces et généreux.

Celle-ci adresse aussi un remerciement à la Maison des jeunes de Lavaltrie pour l’organisation de la chasse aux cocos, particulièrement appréciée des participants, jeunes et moins jeunes.

Enfin, la Ville souhaite saluer la collaboration de l’Écurie aux deux tilleuls pour les nombreuses promenades de calèche effectuées dans les rues avoisinantes.



Rappelons que pour souligner ses 350 ans d’histoire, Lavaltrie se fait encore plus lumineuse

et festive à travers ses événements déjà bien connus, ainsi qu'à travers l’ajout de rendez-vous surprises.

Pour suivre la programmation au fil des mois et des thématiques anniversaires, visiter le site de la Ville à l'adresse ville.lavaltrie.qc.ca