Profilage dans les écoles : comment mieux connaitre les expériences des jeunes et des familles

L'Observatoire des profilages, Lakay et le Comité des Parents Racisés de Lanaudière (CPRAL) invitent chacun à une conférence sur les profilages dans les écoles, qui aura lieu le lundi 16 mai prochain, de 12 h à 13 h 30.

Céline Bellot, directrice de l'Observatoire des profilages et professeure à l'École de travail social de l'Université de Montréal, s'entretiendra sur le sujet et s'interrogera sur la manière de mieux connaître l'expérience vécue par les jeunes et par les familles.

L'animation sera assurée par Nathalie Simon, enseignante au primaire et présidente du comité des parents racisés de Lanaudière.

Notons que les inscriptions sont obligatoires et sont accessibles facilement sur Eventbrite, à l'adresse profilages_ecoles.eventbrite.ca

Aussi, une période de questions est prévue en fin de conférence.

Lakay attends en grand nombre toutes les personnes qui seront intéressées à échanger autour du sujet avec son organisme.