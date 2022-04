Un avis d'ébullition est en vigueur dans la Municipalité de Lanoraie

Une panne d'aqueduc généralisé a provoqué hier un avis d'ébullition qui est toujours en cours ce matin, pour les résidents de Lanoraie.

La Municipalité avise les citoyens desservis par l'aqueduc municipal qu'il y a un bris sur le réseau. Une équipe est présentement à l'œuvre et travaille actuellement à résoudre le problème.

Tous les résidents doivent faire bouillir l'eau pendant 1 minute minimalement avant de la consommer et ce, jusqu'à nouvel ordre. La Municipalité de Lanoraie informera ses citoyens de la levée de l'avis via l'automate d'appel. Les communications d'urgence sont transmises ainsi par message texte et ou par courriel. Il est aussi possible d'être informé de la levée de l'avis d'ébulliion sur le site internet de la Municipalité et sur la page Facebook.