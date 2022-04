Ouverture des inscriptions au Camp de jour estival de Saint-Félix-de-Valois

Après deux années sans simulation parlementaire, l’Assemblée nationale du Québec accueillera, à l’hôtel du Parlement, du 20 au 22 avril prochain, la 19e législature du Parlement des jeunes. Présidé par la vice-présidente, Chantal Soucy, le Parlement des jeunes comptera 75 étudiants et étudiantes de 3 e et 4 e secondaires qui se glisseront, l’espace de quelques jours, dans le rôle de parlementaires ou de journalistes. « Le Parlement des jeunes est une occasion extraordinaire pour les participants et participantes de prendre part aux débats parlementaires. En effet, toutes et tous siégeront en séance plénière, à la salle de l’Assemblée nationale, ainsi qu’en commission parlementaire. Ces simulations leur permettront d’expérimenter diverses facettes du travail des élues et élus et de saisir davantage les rouages de la démocratie québécoise », a indiqué Chantal Soucy. La présente législature permet à des jeunes de 22 écoles secondaires de partout au Québec de prendre part au travail parlementaire et d’occuper, entre autres, les fonctions de député, de chef de l’opposition, de premier ministre ou encore de journaliste.