Dévoilement des lauréats de la 36 çe édition du Gala Excelsiors.

Dans le cadre de la 36 e édition du Gala Excelsiors, présenté par Desjardins Entreprises, initiative de la Chambre de Commerce du Grand Joliette (CCGJ), qui a eu lieu hier soir au Centre culturel Desjardins, les lauréats 2021 ont été dévoilés.

C’est sous le signe de la reconnaissance que les entrepreneurs du Grand Joliette ont été récompensés. Voici donc les lauréats des catégories régulières.



Dans la catégorie Nouvelle entreprise le prix est revenu à Les planches Natür Sup.

Dans la catégorie Innovation, créativité et technologies, le prix a été remis à UPentreprise.



Dans la catégorie Entreprise de services moins de 500 000 $, le prix a été attribué à Guidi.co.



Dans la catégorie Entreprise de services plus de 500 000 $, le prix a été décerné à Service Traiteur Buffet accès Emploi.



Dans la catégorie Commerce de détail ou restauration, le prix est revenu à Restaurant Chez Henri.



Dans la catégorie Entreprise Communautaire et d’Économie Sociale moins de 500 000$, le prix a été remis à Centre de Femmes Marie-Dupuis.



Dans la catégorie Entreprise Communautaire et d’Économie Sociale plus de 500 000$, le prix a été attribué à ConsulTerre.



Dans la catégorie Construction, le prix a été décerné à Boilan.



Dans la catégorie Ordre professionnel, le prix est revenu à PRATIQ.



Dans la catégorie Secteur agroalimentaire, c'est à Alice & Ambre - Rebon que le prix a été remis.



Pour le Prix de la Personnalité d’affaires de l’année 2021, outre les lauréats dans les DIX catégories régulières, Bouco Design, Les entreprises Bourget, L’Albion et Alice & Ambre – Rebon, convoitaient le prix de la personnalité d’affaires de l’année 2021.

Le vote été ouvert au public de la salle et comptabilisait 40% des voix et 20% du vote était accordé à chaque membre du jury afin de déterminer qui, des 4 finalistes, serait « LA » Personnalité d’affaires de l’année.

Le choix s’est ainsi arrêté sur La brasserie artisanale l’Albion.



Pour le Prix Exportation, la Société de Développement International Lanaudière (SODIL) et Dunton Rainville se sont associés à la Chambre de Commerce du Grand Joliette pour le remettre à une entreprise qui s’est démarquée à l’international cette année, de par les efforts consentis par l’entreprise pour se développer sur les marchés étrangers, ainsi que pour l’énergie, la rigueur, et le dévouement de l’équipe à faire leur place sur les marchés mondiaux.

Le prix Exportation a ainsi été décerné à Agro-100.



Pour le Prix Personnalité féminine de l’année 2021, c'est la CCGJ et EVOL qui l'ont remis à Caroline Saulnier. Conjuguant le rôle de mère et d’entrepreneure, Caroline est incontestablement une leader dans son domaine. Groupe Synétik, qui a fêté 18 ans d’existence cette année, se démarque aujourd’hui à travers l’Amérique du Nord et en Europe grâce aux produits et aux services qui sont vendus par ses trois divisions, à savoir ErgoDesign, ErgoSolution et ErgoCare.

Caroline Saulnier a été considérée être toute une fierté régionale! ainsi qu'un incontestable modèle d’entrepreneure au féminin.



Le Prix différent et compétent a été offert conjointement pour la sixième fois dans l’histoire des Excelsiors par le Comité pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées de Lanaudière (CIME-PHL) et la CCGJ. Celui-ci a pour objectif de reconnaître les employeurs qui se démarquent par leur ouverture à l’embauche des personnes handicapées en permettant à ces dernières de faire valoir et développer leurs compétences socioprofessionnelles.

Ainsi le prix Différent et compétent a été décerné à une équipe dynamique, innovatrice, inclusive et impliquée dans la communauté, soit la Résidence Marie-Clothilde.



Chaque année, le jury se réserve le droit de remettre un Prix coup de cœur à une entreprise ou organisation qui les aura touchés lors de l’analyse des candidatures et ce, toute catégorie confondue.



Cette année, le jury a remis ce prix à Leblanc Illuminations Canada.



Le Prix Fierté régionale est décerné par le conseil d'administration de la CCGJ et vise à reconnaître une entreprise membre de son réseau qui se distingue dans la communauté d'affaires.

Cette année, la décisiona été de remettre le prix honorifique de la fierté régionale aux Entreprises Bourget.

« C’est avec fierté que nous félicitons aujourd’hui tous ces lauréats pour lesquels la persévérance, l’excellence et l’innovation sont à l’honneur », ont affirmé M. David Couturier et Jade Poitras Bessette respectivement Président et directrice générale de la Chambre.



