Décès de Mike Bossy à l'âge de 65 ans

Dans le cadre de la Semaine nationale du laboratoire médical, l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) rend hommage au travail indispensable effectué dans le réseau, entre autres, en choisissant un slogan aussi fort que Pas de labos, pas d’hôpitaux pour sa campagne. Au cœur du fonctionnement du système hospitalier, le travail de ses membres compte pour 85 % des diagnostics établis dans le réseau, faisant d’eux;elles un maillon incontournable de la chaîne de la santé et des services sociaux.