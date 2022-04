Des inondations sont attendues aujourd'hui à Saint-Félix-de-Valois

La crue de la rivière L'Assomption a atteint le niveau de veille

d'inondation hier, à Saint-Félix-de-Valois, et le niveau devrait monter jusqu'à midi aujourd'hui.

L'absence de glace diminue grandement le risque de crue soudaine, selon la Municipalité. Elle met tout de même en garde ses citoyens d'être bien préparer en cas d'évacuation et d'intervention d'urgence.

Cette hausse du niveau d'eau de la Rivière L'Assomption serait causée par les températures plus chaudes ressenties durant la dernière semaine et des fortes pluies. Les travaux de déglaçage complétés cette semaine permettent d'éviter des inondations plus soudaines, selon la Municipalité.

La semaine dernière, la Ville émettait un avertissement sur sa page Facebook afin d'informer ses résidents qu'il y avait de grands risques d'inondation dans les prochains jours.

Pour éviter d'être pris au dépourvu en cas d'inondation, le Service de protection et d'intervention d'urgence recommande de préparer une trousse d'urgence pour la maison. Elle devrait comporter de la nourriture non périssable, de l'eau potable, un ouvre-boîte manuel, une radio à piles, une lampe frontale ou de poche, des allumettes ou un briquet et une trousse de premiers soins.à

Le Service de protection et d'intervention recommande aussi de préparer un plan familial d'urgence et de vérifier si la maison est située dans un zone inondable.



Pour en apprendre plus sur les choses à faire avant, pendant et après une inondation de la sécurité publique, consultez la page : st-felix-de-valois.com/inondations

En cas d'avis d'évacuation, il est possible de suivre les consignes du Service de protection et d'intervention d'urgence de Saint-Félix-de-Valois. Pour une urgence, faites le 911.