Avis à la population concernant les congés fériés de Pâques

La Sûreté du Québec de la MRC de d’Autray rappelle qu’il est important pour la sécurité de tous de partager la route, en faisant preuve de courtoisie, car avec l’arrivée du printemps, la cohabitation des piétons‍, des cyclistes et des automobilistes sera accrue sur les routes. D’ailleurs, dans les rues de la municipalité, on peut apercevoir plusieurs passages piétonniers et feux de circulation permettant de réduire le nombre de collisions impliquant des automobilistes et des piétons.