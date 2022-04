Aujourd'hui à 12 h 30 : manifestation à Joliette pour la justice sociale et climatique

En ce vendredi 22 avril, Jour de la Terre, à travers le Québec, le Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec (MÉPACQ), ses membres et leurs alliés, manifeste pour demander des actions claires quant à la justice sociale et climatique.

À Joliette, le rendez-vous est prévu pour 12h30, au parc Lajoie.

Cette journée mondiale offre aux mouvements citoyens de faire valoir leurs préoccupations pour la préservation de l'environnement et pour contrer la crise climatique. Les groupes qui travaillent en éducation populaire autonome sont à l'avant-plan pour observer les impacts des inégalités grandissantes et des perturbations du climat.

« Dans la dernière année, les banques et les multinationales ont fait des profits records. Les riches sont de plus en plus riches, et polluent de plus en plus. Pendant ce temps, les personnes en situation de pauvreté doivent faire face à une crise du logement sans précédent, à des coûts des aliments qui explosent et à des dérèglements climatiques de plus en plus fréquents », a souligné Catherine Pouliot, coordonnatrice du Mouvement d'éducation populaire de Lanaudière (MÉPAL).



Ainsi, à la veille des élections provinciales d’octobre prochain, les organismes membres du MÉPACQ souhaitent rappeler au gouvernement qu’il est incontournable de retisser notre filet social pour réduire les inégalités et faire face aux crises, dont celle d'ordre climatique.



« Des milliardaires font des voyages touristiques de 11 minutes dans l’espace et polluent autant qu’une personne, parmi le milliard de personnes les plus pauvres, durant toute sa vie. On est vraiment dans l’indécence! De l’argent, il y en a toujours pour les industries polluantes. Les banques canadiennes financent à coup de milliards les combustibles fossiles. Imaginez si on prenait cet argent pour soutenir nos communautés! » martèle Mme Pouliot.



Le MÉPACQ réclame de taxer la richesse pour réinvestir massivement dans le filet social afin d’assurer des conditions de vie décentes pour toutes et tous.et de bannir les énergies fossiles d’ici 2030.

Des actions diverses aux quatre coins du Québec ont lieu pour rappeler l’urgence d’agir. Dans Lanaudière, le Mouvement d'éducation populaire autonome de Lanaudière (MÉPAL) invite ainsi la population à se joindre à une manifestation dans les rues de Joliette.