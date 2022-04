Manger en mode sans gluten dans Lanaudière

C’est à Saint-Côme, le 7 avril dernier, que s’est tenue la première commission politique présidée en toute convivialité par Isabelle Perreault et Martin Bordeleau, respectivement préfète et préfet adjoint à la MRC de Matawinie. « Dans la mouvance de la nouvelle gouvernance où les élus souhaitent s’impliquer davantage dans les différents dossiers régionaux, il était naturel de réunir les acteurs du milieu municipal, maires et mairesses, conseillers et conseillères confondus, pour identifier et prioriser les grands chantiers à mettre de l’avant dans les prochains mois à la MRC », explique Martin Bordeleau, le préfet adjoint aussi maire de la municipalité de Saint-Côme. « L’objectif de cette commission était d’abord de créer des liens afin d’établir un maillage entre les représentants du milieu politique municipal. Invités à échanger sur leurs réalités, les discussions ont permis de dresser le portrait des différents enjeux liés notamment à l’environnement, l’urbanisme, les loisirs, la culture et la sécurité publique. C’est en unissant nos efforts et en travaillant tous ensemble que nous réaliserons des projets structurants pour le territoire permettant ainsi de faire rayonner la Matawinie », souligne avec enthousiasme Isabelle Perreault, la préfète de la MRC également mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez. Pendant la journée, la soixantaine de participants provenant des 15 municipalités de la MRC a été invitée à identifier les priorités lors d’un atelier de travail interactif. « Si on veut adopter une vision partagée, on doit avoir une compréhension commune du milieu. À la lumière du portrait socioéconomique de la MRC, il importe de mobiliser nos énergies notamment dans le développement social. L’environnement et le développement économique constituent également des priorités », précise Mme Perreault. « Par notre participation active et notre leadership partagé des dossiers, nous serons en mesure de mieux définir les enjeux transversaux régionaux. Je suis vraiment fière de réaliser que tous les gens ici ont la même volonté de faire avancer la région », la préfète de la MRC conclut-elle.