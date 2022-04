Vous êtes invités au Colloque de la recherche du Cégep régional de Lanaudière

Le Service de la recherche et du développement institutionnel du Cégep régional de Lanaudière (CRL) convie les chercheurs, les conseillers pédagogiques, les gestionnaires et toute personne ayant de l’intérêt pour la recherche collégiale et l’innovation à prendre part à son Colloque de la recherche qui aura lieu le 1er juin prochain, au Cégep à Joliette, dans la salle Calimarose, de 8 h 30 à 13 h 30.

Notons qu'un dîner sera offert aux participants à compter de 12 h 30.

Le colloque La recherche et l’innovation au Cégep régional de Lanaudière qui est un levier pour le développement scientifique, pédagogique et socioéconomique réunira des chercheurs et des innovateurs du CRL, issus de son centre collégial de transfert de technologie en design industriel INÉDI du Cégep à Terrebonne, de son centre d’accompagnement et d’expertise en innovation sociale CERESO du Cégep à L’Assomption, et de son centre d’innovation bioalimentaire, horticole et environnemental Bio.Enviro.In. du Cégep à Joliette, et des étudiants s’étant impliqués dans des projets de recherche.

Ce sera l’occasion pour eux de présenter leurs travaux, de communiquer à la communauté les avancées récentes dans leur domaine et de partager leur intérêt en matière de recherche et d’innovation.

Lors de cette journée, le mot d’ouverture reviendra à Dominic Leblanc, directeur adjoint de la Recherche et développement institutionnel.

Il sera abordé le développement de lignées de patates douces adaptées au climat québécois, par Samira Chbouki, enseignante-chercheure au Cégep à Joliette, coordonnatrice de Bio.Enviro.In.

Il s'agira par la suite d'Innover et d'inspirer par le design industriel avec INÉDI, à travers une présentation animée par Julie Descormiers, directrice d’INÉDI, Anne-Laure Ménard, responsable d’axe de recherche, Martin Venne, responsable d’axe de recherche, ainsi que par David Duguay, chercheur.

Le programme comprend aussi l'abord du sujet de l'effet d’Antidote en anglais, en tant que langue seconde et soulèvera le thème de l’accessibilité aux fonctions d’aide à la rédaction et d’égalité des chances, avec Isabelle Beaudry, enseignante-chercheure au Cégep à Joliette, et David-Étienne Bouchard, enseignant-chercheur au Collège Montmorency.

Une présentation de projets en cours au CERESO, sera explorée avec Carine Perron, directrice du CERESO du Cégep à L’Assomption.

Marcel Vachon, enseignant au Cégep à Joliette, et Samira Chbouki, enseignante-chercheure et coordonnatrice de Bio.Enviro.In. aborderont le sujet des craquelins à base de drêches de microbrasserie.

La journée permettra aussi de discuter des enjeux quant au fait de s’engager en recherche et en innovation, grâce à des témoignages d’étudiants.

L'événement s'achèvera par un lunch de réseautage.

Les personnes intéressées à prendre part à ce Colloque de partage au CRL sont invitées à s’inscrire en joignant la page Web à l'adresse forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nm1qJBbDI028vOlXAFKX6eg31RMa0d1HiUuctWAambFUMTBDVUtKT1BMOUI2RVY0NTAzRjU0RUZNRy4u

Pour toute question concernant l’organisation du colloque, n’hésitez pas à communiquer avec Chantal Perras à l'adresse courriel [email protected]