Le nouveau balado agricole cumule déjà plus de 400 téléchargements en à peine 2 semaines de diffusion

C’est dans le but de se rapprocher davantage des producteurs agricoles et d’améliorer la productivité de leurs entreprises que la Fédération de l’UPA de Lanaudière (FUPAL) ajoute une corde à son arc en lançant son propre Balado agricole intitulé Les Prods.

Lors d’un lancement officiel le 7 avril dernier, au Musée d’art de Joliette, l’organisation a présenté le projet mis en place grâce à la participation financière du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).

Animé par l’agente aux Communications et à la Vie syndicale de la FUPAL, Adèle Lavallée, le Balado invite divers intervenants et experts du milieu agricole à discuter d’aspects actuels et pertinents pour les producteur.trices agricoles de Lanaudière et du Québec. Une multitude de thèmes sont abordés d’une façon dynamique et éducative qui invite à la mise en action.



« Nos instances sont très enthousiastes relativement à ce projet unique dans la région! Le Balado offrira aux productrices et producteurs agricoles une alternative adaptée à leur mode de vie actif et occupé, pour acquérir des connaissances et consulter du contenu qui les intéresse », déclare Marcel Papin, président de la FUPAL.



Au cours des 20 épisodes qui seront diffusés en 2022, les invités discuteront de sujets tels que l’environnement, l’innovation en agriculture, l’agrotourisme, les travailleurs étrangers temporaires, le développement de produits, et bien plus encore.

D’une durée approximative de 30 à 60 minutes, ceux-ci proposeront des trucs, astuces et conseils entourant les sujets de discussion pour susciter l’augmentation de la productivité des entreprises agricoles.

Les auditeurs auront également droit à six épisodes hors-séries, plus courts, présentant principalement le témoignage de producteur.trices lanaudois et leur parcours agricole.



Un outil efficace et adapté à la réalité des producteur.trices



C’est dans le but de rejoindre un plus grand auditoire que la FUPAL a décidé de se pencher sur la création de contenu audio, afin d’outiller les intervenants du milieu qui cherchent à s’informer, malgré un horaire chargé.

« Les producteurs agricoles ont des horaires atypiques, ce qui rend moins évidente leur participation à des séances d’information traditionnelles, en présentiel ou en virtuel. Avec le Balado, on leur permet d’avoir accès à du contenu en tout temps et peu importe le lieu, même dans le tracteur! », a souligné l'agente, Adèle Lavallée.



Le Balado Les Prods peut être écouté sur les plateformes audio Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts et sur le Web via le site de la fédération régionale ou sur Balado Québec.

Quatre épisodes sont d’ailleurs déjà disponibles et cumulent plus de 400 téléchargements en à peine 2 semaines de diffusion. Ceux-ci traitent de cultures de couverture, de santé psychologique, de transfert de ferme, ainsi que d'un épisode hors série, avec Pier-Luc Hervieux, producteur maraîcher de Lanoraie.



Pour suivre le balado sur Spotify, joindre l'adresse spoti.fi/3L7s8vW

Sur Apple Podcasts, joindre l'adresse apple.co/3NiXKAG

Sur Google Podcasts, c'est à l'adresse bit.ly/38fOOvV

Sur le site FUPAL, l'adresse est lanaudiere.upa.qc.ca/les-prods/

et sur Balado Québec l'écoute est accessible à l'adresse baladoquebec.ca/les-prods



