Un spectacle bénéfice en soutien aux réfugiés ukrainiens aura lieu le 23 avril prochain

C’est dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre que la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ) organise la 4 e édition de la Journée de l’emploi à Joliette. Afin d’aller à la rencontre du public, cette foire de l’emploi se tiendra aux Galeries Joliette, le samedi 14 mai 2022, de 10 h à 17 h, s’insérant ainsi dans le Salon Rendez Vous Commerce organisé par la Chambre de commerce du Grand Joliette. Cet événement est rendu possible grâce à la contribution financière du gouvernement du Québec. « La tenue de la 4e édition de la Journée de l’emploi, organisée par la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette, est une excellente nouvelle pour la région de Lanaudière. Dans le cadre de cette activité, on proposera des rencontres et de l’accompagnement. C’est une occasion à saisir à la fois pour les chercheurs d’emploi et pour les entreprises qui souhaitent recruter, dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre », a précisé Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie. La CDÉJ planifie non seulement une journée qui permettra aux entreprises de rencontrer en présentiel des candidats potentiels, mais c’est également une vraie occasion d’embauche pour toutes les personnes désirant décrocher l’emploi qui saura répondre à leurs attentes.