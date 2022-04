Réservation à prévoir à l'avance pour le congé de Pâques à Saint-Félix-de-Valois

Le ménage de printemps est à l'honneur en cette période et un nouveau sondage dévoile de nombreux chiffres, révélant que bien des critères influencent la manière de l'aborder et de le concevoir. Pour débuter, le récent sondage Ipsos a révélé que 59 % des Canadiens font un ménage du printemps chaque année, et qu'un Canadien sur quatre, soit 26 %, le fait plus vigoureusement en raison de la pandémie.