Faire partie de l'équipe de Culture Lanaudière est accessible

Culture Lanaudière est actuellement à la recherche d'une personne dynamique qui a à coeur le rayonnement des arts et de la culture afin de combler un remplacement de congé de maternité pour le poste d’agent.e de développement culturel numérique (ADN).

Relevant de la directrice générale de Culture Lanaudière, le ou la titulaire de ce poste occupe une place importante au sein de l’organisme en soutenant le milieu culturel à travers sa transformation numérique. L’agent(e) de développement numérique fait partie du Réseau national des agents de développement culturel numérique.



Un mandat stimulant

Le mandat consiste à accroître le partage des expertises, des connaissances et des pratiques, de soutenir l'organisme dans l'élaboration d'un projet régional d'envergure au profil numérique, et de répertorier les nouvelles initiatives, les enjeux, les technologies, et plus encore.

Les tâches du poste consiste à accompagner les membres dans leurs apprentissages, à contribuer au développement de la programmation de formation continue, à participer et échanger avec les membres du RADN, en plus de collaborer au développement d’initiatives structurantes et d’événements fédérateurs du milieu culturel numérique lanaudois.

Il s'agit aussi d'effectuer le diagnostic de la maturité numérique des membres dans une formule d'accompagnement personnalisé, d'orchestrer conjointement avec 3L Culture numérique les initiatives de contributions à Wiki, d'assurer la continuité du projet de bonification des pratiques internes de cybersécurité, ainsi que de développer la plateforme de baladodiffusion de l'organisme.



Un profil polyvalent

Une formation universitaire de premier cycle est demandée dans le domaine des arts, de la culture, des médias interactifs, de la gestion de projets, du marketing ou autre domaine connexe ou expérience pertinente.

La capacité à se déplacer sur le territoire lanaudois est aussi un critère d'embauche, en plus de la compréhension des principaux concepts numériques, tels que les réseaux sociaux, le Web, la donnée, et autres.

La connaissance de l’écosystème Wiki et de son fonctionnement est requise, ainsi que de grandes habiletés relationnelles et communicationnelles, avec une excellente maîtrise de la langue française.

L'autonomie, la polyvalence et l'esprit d’initiative, associés à un intérêt pour le travail mutualisé, le partage et la collaboration, sont des atouts faisant partie du profil recherché, en plus d'un bon sens de l’organisation et d'une capacité à définir et à gérer les priorités. De plus, une connaissance, une expérience et un intérêt pour le secteur culturel régional sont demandés.



Un milieu de travail accueillant



Le poste une fois pourvu permet d'intégrer une petite équipe dynamique et passionnée, en ayant un horaire de 35 heures réparties en journée, de 8 h 30 à 16 h 30. La formule hybride est possible, alternant entre télétravail et présentiel dans un bureau à Joliette, et le salaire s'étend entre 37 000 $ et 50 000 $. L'entrée en fonction est prévue pour la mi-mai prochaine, et concerne un mandat de 12 mois.

Pour postuler, faire parvenir une lettre d’intérêt au poste affiché, un curriculum vitae ainsi qu'au moins une lettre de recommandation, avant le 22 avril prochain, à midi.