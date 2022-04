La 4e édition de la Journée de l'emploi à Joliette ouvrira bientôt ses portes

C’est dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre que la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ) organise la 4 e édition de la Journée de l’emploi à Joliette.

Afin d’aller à la rencontre du public, cette foire de l’emploi se tiendra aux Galeries Joliette, le samedi 14 mai 2022, de 10 h à 17 h, s’insérant ainsi dans le Salon Rendez Vous Commerce organisé par la Chambre de commerce du Grand Joliette. Cet événement est rendu possible grâce à la contribution financière du gouvernement du Québec.



« La tenue de la 4e édition de la Journée de l’emploi, organisée par la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette, est une excellente nouvelle pour la région de Lanaudière. Dans le cadre de cette activité, on proposera des rencontres et de l’accompagnement. C’est une occasion à saisir à la fois pour les chercheurs d’emploi et pour les entreprises qui souhaitent recruter, dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre », a précisé Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie.



La CDÉJ planifie non seulement une journée qui permettra aux entreprises de rencontrer en présentiel des candidats potentiels, mais c’est également une vraie occasion d’embauche pour toutes les personnes désirant décrocher l’emploi qui saura répondre à leurs attentes.

Le thème de cette édition Ça te travaille reflète bien l’objectif. Effectivement, c’est la chance à ne pas manquer pour dénicher l’emploi voulu par toutes les personnes pour qui un nouveau poste les travaille.

La CDÉJ cible une quarantaine d’entreprises pour présenter les postes à combler. Chacun est donc invité à être bien préparé, pouvant éventuellement passer une entrevue sur place.





Une édition tant attendue



Ce salon s’additionne aux autres initiatives des organismes du milieu pour favoriser l’attraction de talents dans la région.

Le directeur général de la CDÉJ, Nicolas Framery, précise d'ailleurs que « Avant même l’annonce du retour de la Journée de l’emploi pour une 4 e édition, nous avions déjà des entreprises qui nous faisaient part de leur intérêt hâtif d’y participer, d’autant plus que, vu les circonstances causées par la pandémie, la dernière journée de l’emploi remonte à 2019. On sait que le manque d’employés est loin d’être chose du passé, mais nous sommes tout de même heureux de constater que nos efforts pour cette journée apportent une réelle valeur ajoutée aux entreprises du territoire. »



Pour plus d’informations concernant la Journée de l’emploi à Joliette, visiter la plateforme Web à l'adresse journeeemploijoliette.com