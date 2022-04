Dons de sang : les annulations de rendez-vous ont doublé, déplore Héma-Québec

La Société de l’Autisme Région Lanaudière (SARL) déborde de joie d'annoncer que les restaurants Coco Frutti de Lanaudière s’associent à leur organisme, en ce mois de l'autisme, les quatre restaurants Coco Frutti de la région leur ouvrant leurs portes et leur réservant des espaces pour les familles membres de l’organisme. Pour l’occasion un menu spécial sera proposé aux personnes autistes et leur famille. Ainsi, chacun ayant un trouble du spectre autistique (TSA) participant pourra choisir en tous points les aliments qui composeront son repas. Les assiettes répondront alors assurément à des goûts uniques et à des particularités sensorielles.