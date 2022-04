Défi Pissenlits: éviter de tondre la pelouse en mai pour aider les pollinisateurs

Avec les conditions météo des derniers et la pluie des prochains jours, les travaux d’affaiblissement des glaces ont débuté sur la rivière L’Assomption, ainsi la rétrocaveuse amphibie, communément appelée la grenouille, se mettra en action dès que le débit d’eau de la rivière le permettra. Depuis le début de la fonte printanière, les équipes de sécurité civile effectuent, de concert avec Hydro-Météo, une vigie constante sur l’ensemble du territoire pour évaluer la situation et réagir rapidement. Les villes partenaires sont donc prêtes à déployer les ressources et le plan d’intervention en fonction de l’évolution de la situation. Pour le moment, les travaux préventifs s’inscrivent selon le calendrier idéal, ainsi, on agit suffisamment tôt pour affaiblir les glaces avant la date anticipée de la débâcle, et ce, afin de laisser le temps au couvert de glace de s’éroder et bien entendu, d’éclipser les risques d’inondations dans les secteurs vulnérables. L’aéroglisseur commence par l’évaluation de l’épaisseur des glaces et, de concert avec la pelle amphibie, agira dans les prochains jours pour dégager les glaces. La rétrocaveuse amphibie de la compagnie Eco Technologies, de Caraquet, au Nouveau- Brunswick sera donc en attente du débit adéquat pour entrer en rivière pendant quelques jours pour sectionner les amas de glace qui nuisent à l’écoulement des eaux. Cette stratégie permet au final d’éviter la création d’embâcle au barrage. Agir en prévention