Une activité de patinage libre attendra les membres de la SARL à l'Assomption

Il y a un an, Mike Bossy avait annoncé souffrir d'un cancer du poumon et se mettre en retrait de la vie publique afin de se soigner. Le temps lui aura manqué. Il est décédé ce matin chez lui, entouré de ses proches. C'est l'un des plus beaux palmarès du Hockey. Quadruple vainqueur de la Coupe Stanley, il détient encore aujourd'hui la plus forte moyenne de buts par matchs de LNH (parmi ceux ayant joué au moins 500 matchs).