Un webinaire sur les Municipalités amies du climat sera diffusé gratuitement

Le Conseil régional de l'environnement de Lanaudière (CREL) offrira gratuitement une conférence d’une heure, intitulée Municipalités amies du climat : des actions structurantes pour réduire le bilan carbone en transport, qui sera diffusée le 12 avril prochain, à 12 h.

Il s'agit d'un second événement d’une série de webinaires nommés Les midis de l’action climatique, s'inscrivant dans le cadre de la démarche Climat de changement.

L’événement virtuel s’adresse aux élu.es, aux employés municipaux, aux entreprises et aux organismes lanaudois, ainsi qu’à toute personne intéressée par les sujets traités.

Selon le CREL, il ne faut pas négliger le pouvoir de l’échelon municipal dans l’action climatique ni son efficacité à réduire notre empreinte. En effet, nos comportements en matière de transport, d'habitation et de consommation, sources importantes d'émissions de GES, sont fortement influencés par nos façons d'aménager nos milieux de vie.

Antoine Chamberland, conseiller en Aménagement et urbanisme pour Vivre en Ville, est titulaire d’une maîtrise et d’un baccalauréat en géographie à l’Université de Montréal.

Dans ses recherches, il s’est entre autres intéressé aux dynamiques de marchandisation du foncier dans les espaces périurbains du Myanmar et ailleurs en Asie du Sud-Est. Il a ainsi développé des aptitudes en recherche qualitative de terrain, en analyse territoriale, en rédaction et en cartographie thématique.

De son côté, Amandine Rambert, directrice de projets pour Vivre en Ville, M.URB., URB. OUQ, s’intéresse aux enjeux de mobilité, de localisation des activités, de consolidation urbaine ou encore de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Elle coordonne autant une multitudes de projets que des accompagnements et des mandats de conseil auprès de municipalités et du gouvernement du Québec. Celle-ci a auparavant travaillé comme consultante en urbanisme à Gatineau, ainsi que pour la Ville de Paris, pour laquelle elle a contribué à l’émergence de Paris Métropole comme attachée politique.



La démarche Climat de changement a pour but d'accompagner les décideurs du Québec afin de parfaire leurs connaissances sur les enjeux des changements climatiques ainsi que sur le rôle qu’ils peuvent jouer et les actions qu’ils doivent prioriser, que ce soit pour réduire les GES ou favoriser la résilience des communautés face aux impacts de ces changements climatiques.



Notons que ce projet est réalisé avec l’appui financier du gouvernement du Canada.

Rappelons qu'il est déjà possible de s'inscrire au webinaire en complétant le formulaire en ligne accessible à l'adresse us06web.zoom.us/webinar/register/WN_-

zBmZnUlT9qlSN9rqlF24A

Pour découvrir davantage d'informations ou pour poser des questions, communiquer avec l’équipe du CREL par téléphone au 450 756-0186, ou par courriel à l'adresse [email protected]