Les étudiant.es du Cégep de Joliette montent sur deux podiums lors d'un Défi

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière et les partenaires associés au projet sont heureux d’annoncer le début graduel des activités du programme Aire ouverte, destiné aux jeunes de 12 à 25 ans et à leurs proches, à compter du lundi 4 avril 2022. Aire ouverte représente une nouvelle façon d’offrir des services aux jeunes qui ne consultent pas dans les services traditionnels du réseau de la santé, tels que les jeunes marginalisés ou en situation de vulnérabilité. Le programme vise à leur offrir une gamme diversifiée et intégrée de soins et de services dans l’objectif d’améliorer leur santé globale et leur bien-être. Il peut s’agir de leur santé mentale, physique, ou sexuelle, de la préoccupation de leurs relations amoureuses et familiales, ou encore sur leur avenir, et autres sphères de leur vie. Tous les jeunes sont accueillis à Aire ouverte, sans critère d’admissibilité, avec ou sans rendez-vous, sur place, dans la communauté ou en virtuel.