Un programme de Santé et bien-être débute ses activités dans Lanaudière pour les jeunes de 12 à 25 ans

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière et les partenaires associés au projet sont heureux d’annoncer le début graduel des activités du programme Aire ouverte, destiné aux jeunes de 12 à 25 ans et à leurs proches, à compter du lundi 4 avril 2022.



Aire ouverte représente une nouvelle façon d’offrir des services aux jeunes qui ne consultent pas dans les services traditionnels du réseau de la santé, tels que les jeunes marginalisés ou en situation de vulnérabilité.

Le programme vise à leur offrir une gamme diversifiée et intégrée de soins et de services dans l’objectif d’améliorer leur santé globale et leur bien-être. Il peut s’agir de leur santé mentale, physique, ou sexuelle, de la préoccupation de leurs relations amoureuses et familiales, ou encore sur leur avenir, et autres sphères de leur vie.



Tous les jeunes sont accueillis à Aire ouverte, sans critère d’admissibilité, avec ou sans rendez-vous, sur place, dans la communauté ou en virtuel.

Un local temporaire a été aménagé dans le Grand Joliette pour accueillir l’équipe interdisciplinaire qui s’enrichira de nouvelles ressources au cours des prochains mois.



Le local temporaire est situé au 310, boulevard Antonio-Barrette à Notre-Dame-des- Prairies. Le local permanent d’Aire ouverte, quant à lui, sera prêt à l’automne 2022 dans le Grand Joliette. Un autre point de services est prévu éventuellement dans le sud de la région.

En partenariat avec la communauté Aire ouverte mise sur les pratiques collaboratives. Dans Lanaudière, le projet a évolué vers une offre de service conjointe avec de nombreux partenaires qui accueilleront des professionnels d’Aire ouverte dans leurs locaux, notamment pour des ateliers ou des consultations.

Un comité de jeunes, Les Bâtisseurs, est également en place pour influencer les décisions concernant plusieurs aspects du projet. Ce dernier offrira des services complémentaires et adaptés aux réseaux de ceux déjà en place sur le territoire.

La Direction du CISSS salue les nombreuses initiatives mises en place avec les ressources et la communauté au cours de la dernière année et le dévouement des intervenants qui vont relever le défi de cette nouvelle façon de dispenser des services aux jeunes de 12 à 25 ans.

La mobilisation exceptionnelle des acteurs jeunesse laisse penser que de belles réussites sont encore à venir.



« Je suis très heureux que nous puissions, progressivement, étendre les activités du programme Aire ouverte à d’autres régions, afin de permettre aux jeunes de nos différentes communautés de trouver rapidement des réponses de qualité à toutes leurs préoccupations en lien avec la santé mentale ou physique », a mentionné le Dr Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux.

« Dans le contexte de crise sanitaire qui accentue les vulnérabilités, la disponibilité des activités de ce programme est une bonne nouvelle et je m’en réjouis. Ce programme nous permet d’intervenir plus rapidement dans la vie des jeunes qui ont besoin de rencontrer des professionnels de la santé pour une amélioration globale de leur santé », a-t-il poursuivi.



Pour en connaitre davantage, chacun est invité à joindre l’équipe d’Aire ouverte au 450 271-6382, ou par courriel à l'adresse [email protected]



Pour plus d’information, consulter la section Aire ouverte du site Web du CISSS de Lanaudière à l'adresse cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca ou bien la page Facebook du projet.