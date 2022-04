Joliette lance la 4e édition de la Loterie culturelle en formule revisitée

La Ville de Joliette est fière de lancer, en collaboration avec le Centre culturel Desjardins, le Festival Mémoire et Racine et le Festival de Lanaudière, la 4 e édition de sa Loterie culturelle annuelle, et y invite les Joliettaines et Joliettains.

La formule du tirage a été revisitée. Pour la toute première fois à travers une formule entièrement à distance, le tirage de la Loterie culturelle aura lieu dans la semaine du 25 avril prochain.

Les gagnantes et gagnants seront par la suite dévoilés.ées sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube et sur le site Web de la Ville. Au cours de l’année 2022, des tirages ponctuels seront également tenus, et ce, en fonction des mises en ventes de billets par nos partenaires.





Des règlements simples



Les citoyens de la Ville de Joliette peuvent s’inscrire gratuitement aux tirages de la Loterie culturelle selon les conditions suivantes :



• Le participant doit être un.e résident.e de Joliette et détenir la carte citoyen CIVIS ou doit nous faire parvenir une preuve de résidence valide* ;



• Seules les inscriptions en ligne ou en personne seront considérées ;



• Le coupon de participation sera valide pour tous les tirages jusqu’au dernier tirage de l’année en cours;



• Le gagnant se verra assigner deux billets d’un spectacle déterminé par la Ville de Joliette. Le gagnant ne sera plus éligible pour les tirages ultérieurs pour l’année

en cours;



• Advenant que le gagnant ne puisse assister au spectacle, il pourra céder son prix à la personne de son choix. Son nom sera tout de même retiré pour les prochains tirages de l’année en cours.



*Pour en savoir davantage sur les preuves de résidence acceptées, rendez-vous au civis.joliette.ca/loterie-culturelle.

Chacun est invité à s’inscrire sur l’espace citoyen CIVIS, en accédant au site de la ville à l'adresse joliette.ca, ou en personne à l’Hôtel de Ville, du 1 er au 20 avril prochains.