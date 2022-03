Les cyclistes de Lanaudière sont invités à participer au Tour du courage PROCURE

Les cyclistes de Lanaudière sont invités à s’inscrire à la 13 e édition du Tour du Courage PROCURE, qui se déroulera du 19 mai au 19 juin prochains.



Depuis 13 ans, le Tour du Courage PROCURE est un événement cycliste qui a pour but d’amasser des fonds pour lutter contre le cancer de la prostate.

L’objectif cette année est de réunir des cyclistes de toutes les régions du Québec afin de sensibiliser la population à cette maladie qui frappe 12 Québécois par jour.

Les participants sont invités à rouler de 90 à 360 km sur une période de 30 jours, qui se clôture par la fête des Pères.

Chaque kilomètre parcouru rend hommage à un homme diagnostiqué et chaque dollar amassé permet à PROCURE d’offrir des services d’information et de soutien gratuitement aux hommes atteints de la maladie et à leurs proches.

Les dons reçus permettent également de financer des projets de recherche de classe mondiale, ici même au Québec.



Jusqu’à maintenant, aucune équipe de Lanaudière n’est inscrite pour cette 13 e édition. Qui seront les premiers à rouler dans la région pour soutenir la cause?

Pour participer au Tour du Courage, il suffit de s’inscrire, seul ou en équipe, sur le site Web à l'adresse tourducourage.com



À travers ce mouvement, n'oublions-pas que chaque coup de pédale PROCURE du réconfort.