Une Carte Avantages offrant des privilèges pour les pros du tourisme voit le jour

Tourisme Lanaudière, Tourisme Laval et Tourisme Charlevoix lancent, à l’aube d’une nouvelle saison touristique, un programme d’avantages, visant à attirer et fidéliser les travailleurs.euses du secteur du tourisme.



Les trois régions touristiques du Québec unissent leurs efforts pour donner un coup de pouce aux entreprises touristiques dans le recrutement et la rétention d’une main-d’œuvre qui se fait rare.

Le projet-pilote consiste à mettre en place un nouveau programme d’offres exclusives pour les travailleurs.euses de l’industrie touristique, soit la Carte Avantages – privilèges pour les pros du tourisme, visant à leur offrir des privilèges dans un grand nombre d’entreprises touristiques des trois régions participantes.

Pour les entreprises, la Carte Avantages contribue à attirer et fidéliser des employés ainsi qu’à générer des visites et des revenus.

Le principe est simple. Les entreprises membres des associations touristiques participantes et qui collaborent à l’initiative en offrant des rabais pourront proposer la Carte Avantages à leurs propres employés, leur donnant accès à une belle occasion de découvrir les pépites touristiques en divertissement, plein air, magasinage et autres, ainsi qu’en restauration et hébergement, jusqu'à pourvoir de devenir de précieux ambassadeurs du territoire.

Le projet est soutenu par le site Web carteavantagestourisme.ca, initié par Tourisme Laval, en collaboration avec Tourisme Lanaudière et Tourisme Charlevoix.

Notons que ce projet-pilote, pour le moment exclusif à ces destinations, pourrait s’étendre à plusieurs autres régions du Québec au cours des prochains mois.



« Ce projet collectif permettra d’offrir un incitatif attractif pour mousser les offres d’emplois et représentera un atout concret pour les employés des entreprises participantes. Il est complémentaire aux diverses démarches en cours pour valoriser les métiers du tourisme et attirer des travailleurs et travailleuses », mentionne Geneviève Roy, présidente-directrice générale de Tourisme Laval.



« En plus d’être une mesure incitative à l’emploi unique au Québec, ce projet est aussi une récompense pour les travailleurs et travailleuses de notre industrie, qui auront le plaisir de découvrir ou redécouvrir leur propre région et celles qui sont partenaires grâce à ce nouveau programme, conçu pour être simple d’utilisation », déclare Mitchell Dion, directeur général de Tourisme Charlevoix.

Pour Denis Brochu, directeur général de Tourisme Lanaudière, « les travailleurs et travailleuses de l’industrie touristique sont les piliers de notre industrie. Ils et elles sont dédiés à l’accueil de nos visiteurs et ont démontré une résilience incroyable au cours des deux dernières années. Nous voulons, par cette Carte Avantages, apporter une certaine reconnaissance à leur contribution, qui est essentielle au succès de notre industrie. »



Les entreprises membres des associations touristiques régionales participantes seront

contactées et invitées à joindre le mouvement dans les prochains jours.