Changement d’horaire à l’écocentre de la MRC de Joliette

Dès le 1er avril et jusqu’au 31 octobre, l’horaire d’été sera en vigueur à l’écocentre.

Le service sera désormais offert du mardi au samedi, de 8 h à 16 h. Comme d’habitude, l’écocentre sera fermé tous les jours, de 12h à 13h, pour le dîner.

À la suite de l’analyse des registres de visites à l’écocentre pour l’été 2021, la MRC de Joliette a décidé d’ajuster les heures d’ouverture, afin de mieux répondre aux besoins des citoyens.

Les résidents de Joliette, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Charles-Borromée, Crabtree, Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Ambroise-de-Kildare, Sainte-Mélanie, Saint-Paul et Village Saint-Pierre pourront aussi profiter d’une journée supplémentaire, le mardi, pour utiliser le service.

« L’été dernier, l’écocentre ouvrait 30 minutes plus tôt et fermait 30 minutes plus tard, mais l’achalandage durant ces périodes était presque nul. Nous avons donc décidé d’ouvrir plus tard et de fermer plus tôt chaque jour, mais de faire profiter à nos citoyens d’une journée supplémentaire pour visiter l’écocentre », a expliqué monsieur Alain Bellemare, préfet de la MRC de Joliette.

Les nouvelles heures d’ouverture de l’écocentre peuvent être consultées sur le site internet de la MRC de Joliette. Vous y trouverez aussi une liste des matières admissibles ou refusées, ainsi que les directives concernant les pièces d’identité à présenter lors d’une visite, les véhicules permis et les limites d’utilisation du service.